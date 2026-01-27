Καλημέρα σας και Καλή Εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, …, περάστε. Αφήστε τα παλτά, τις ομπρέλες και τα αλεξίσφαιρά σας εδώ. Χαμός γίνεται έξω. Βροντές, αστραπές και καταρρακτώδης βροχή.

Δυστυχώς, νωρίς το πρωί χθες είχαμε μια φοβερή έκρηξη στο εργοστάσιο της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, στον Νομό Θεσσαλίας. Όπου, δυστυχώς, εντοπίστηκαν οι σοροί 4 γυναικών και αγνοείται άλλη μία εργαζόμενη.

Γράφω ακούγοντας το σημαδιακό τραγούδι «Democracy» του σπουδαίου Καναδού μουσικού και ποιητή, Λέναρντ Κόεν (1934-2016).

Γράφτηκε περίπου κατά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Αναφέρθηκε και στον ξεσηκωμό πολιτών και φοιτητών κατά του Κομμουνισμού στην Πλατεία Τιεν Αν Μεν του Πεκίνου.

Ο Κοέν είπε τότε ότι ήταν «ένα τραγούδι βαθιάς ενσυναίσθησης, οικειότητας και επιβεβαίωσης του πειράματος της δημοκρατίας» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επιτυχημένο, γιατί, μεταξύ άλλων, μπορεί οποιοσδήποτε να γίνει Πρόεδρος της Αμερικής. Λευκός, μαύρος, άνδρας ή … (παύση) γυναίκα, που ακόμα δεν είδαμε, (δεν ξεχνιέται η χυδαία συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Χίλαρι Κλίντον και της Κάμαλα Χάρις στα δύο ντιμπέιτ και όχι μόνο).

Όπως και να’ ναι, τη σκυτάλη έχει πάρει τώρα και υποψιάζομαι ότι δεν θα την παραδώσει σε κανέναν δρομέα του, μόνος του θα τρέχει.

Ένας ημίτρελος γκόλφερ, επιχειρηματίας, ωραιοπαθής, με κόκκινα μαλλιά. Και γλώσσα που, αν κάποτε τη δαγκώσει, θα πεθάνει ακαριαία από δηλητηρίαση.

Ανάρτηση της Ημέρας από τον δημοσιογράφο Κώστα Γιαννακίδη στο Facebook: «Ο Τραμπ σε κάνει χειρότερο άνθρωπο. Επιστήμη, Λογική, Ανθρώπινα Δικαιώματα. Είναι τα θεμέλια του δυτικού πολιτισμού. Ο Τραμπ επιτίθεται και στις τρεις έννοιες. Αν εκλείψουν ή, έστω, υπονομευτούν, οι συγκεκριμένες αξίες, το μήνυμα της εξαχρείωσης θα μεταφερθεί καθέτως στις κοινωνίες».

Στο Facebook έκανε την παρθενική της πολιτική ανάρτηση η κ. Μαρία Καρυστιανού, δικηγόρος, μητέρα ενός κοριτσιού που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών και τώρα πλέον κατεβαίνει στην πολιτική με δικό της κόμμα.

Η αναφορά γίνεται στα εθνικά μας θέματα και απευθύνεται στον Έλληνα πρωθυπουργό: «Κ. Μητσοτάκη, έχετε συμφωνήσει προσεχή συνάντηση σας με τον κ. Ταγίπ Ερντογάν, Πρόεδρο της Τουρκίας, συνάντηση, για την οποία ο κ. Χακάν Φιντάν, Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, μάλιστα δήλωσε: “Να μην σηκωθούμε από το τραπέζι, αν δεν λυθούν τα προβλήματα”;

Η συνάντηση άρα αυτή που έχετε αποδεχθεί, είναι μείζονος εθνικής σημασίας, για αυτό και όλοι οι Έλληνες δικαιούμαστε να γνωρίζουμε: (α) Ποια τα θέματα προς συζήτηση, ως σας έχουν επίσημα γνωστοποιηθεί, ώστε οι Έλληνες Πολίτες να κρίνουν την ανάγκη ή μη διενέργειας της συνάντησης αυτής και (β) ποιες οι θέσεις της κυβέρνησής σας επ’ αυτών;

Είναι ευνόητο ότι η διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας και η άσκηση των δικαιωμάτων της χώρας από το διεθνές δίκαιο είναι αδιαπραγμάτευτες και οποιαδήποτε απεμπόλησή τους είναι εθνική προδοσία».

Μπήκα στον πειρασμό και τις απάντησα σε 5 σημεία:

1. Η διαχείριση σοβαρών, πολιτικών υποθέσεων, δεν γίνονται από το Facebook.

2. Προτού μπούμε, ως πολιτικοί, σε εθνικά ζητήματα, πρέπει πρώτα να τα γνωρίζουμε καλά.

3. Για παράδειγμα, ξέρετε σε ποια φάση είναι τώρα το Κυπριακό; Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, ποια γραμμή έχει;

4. Σκοπεύετε να κάνετε συγκέντρωση στις πλατείες για τα Εθνικά Θέματα;

5. Καλή επιτυχία στις εκλογές !