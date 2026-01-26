Ιδιαίτερα βροχερό προβλέπεται το σκηνικό του καιρού στην Ανατολική Μεσόγειο από 26 Ιανουαρίου μέχρι 20 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη κλιματική πρόγνωση του Climate Watch Advisory Group του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το διάστημα αυτό αναμένεται να χαρακτηρίζεται από αυξημένες βροχοπτώσεις σε σχέση με τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε μεγάλο μέρος της ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου.

Οι εβδομαδιαίες κλιματικές αναλύσεις, στο πλαίσιο της συνεργασίας ευρωπαϊκών μετεωρολογικών υπηρεσιών, επιβεβαιώνουν αυξημένη πιθανότητα επεισοδίων βροχόπτωσης άνω των κανονικών τιμών, ιδιαίτερα κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο της περιόδου ισχύος. Για την Κύπρο, οι συνθήκες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόσκαιρη βελτίωση της εδαφικής υγρασίας και των υδρολογικών συνθηκών, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων σε σύντομα χρονικά διαστήματα.

Παρόλα αυτά, παρά τα συγκριτικά ευνοϊκά αυτά στοιχεία σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, η υδρολογική πραγματικότητα παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική. Μετά από ένα εκτεταμένο και πολυετές διάστημα ξηρασίας, τα αποθέματα νερού στα φράγματα της Κύπρου εξακολουθούν να βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και οι αναμενόμενες βροχοπτώσεις δεν επαρκούν για ουσιαστική αναστροφή της υφιστάμενης κατάστασης.

Παράλληλα, οι κλιματικές προβλέψεις για την ανατολική Μεσόγειο συγκλίνουν στο ότι η περιοχή θα συνεχίσει να δέχεται μειωμένες ποσότητες βροχόπτωσης στο άμεσο μέλλον, εντείνοντας τη συνολική πίεση. Υπό τις συνθήκες αυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ορθολογική και περιορισμένη χρήση του νερού δεν αποτελεί επιλογή αλλά αναγκαιότητα. «Η διαφύλαξη του νερού ως πεπερασμένου και υπερπολύτιμου φυσικού πόρου αποτελεί κοινή ευθύνη της πολιτείας και των πολιτών», τονίζεται.