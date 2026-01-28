ΝΕΑ κοινή συνάντηση, την τρίτη κατά σειρά, θα έχουν σήμερα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο κατοχικός ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, στην παρουσία της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γ.Γ. του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελ Ολγκίν Κουεγιάρ. Πρόκειται για μια νέα προσπάθεια για να επαναρχίσει η διαδικασία διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.

ΠΑΡΑ το γεγονός ότι συναντήσεις γίνονται σε διάφορα επίπεδα, ωστόσο, είναι σαφές πως δυσκολίες υπάρχουν καθώς και εμπόδια. Είναι, όμως, θετικό το γεγονός ότι οι προσπάθειες συνεχίζονται.

Ο ΤΕΩΣ κατοχικός ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, έθετε ως γνωστό προϋποθέσεις για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ζητούσε αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας. Αναγνώριση, δηλαδή, της αποσχιστικής οντότητας. Τέτοιος όρος δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτός.

Ο ΝΥΝ κατοχικός ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, που έχει και «καλές συστάσεις», θέτει τέσσερις προϋποθέσεις για να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Σε πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του ανέφερε πως «το μεγαλύτερο εμπόδιο για λύση είναι το γεγονός ότι η ελληνοκυπριακή ηγεσία δεν αποδέχεται την πολιτική ισότητα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πολιτική ισότητα είναι το πρώτο άρθρο της μεθοδολογικής πρότασης τεσσάρων σημείων που έβαλα στο τραπέζι. Είπα ότι δεν θα περάσω από το τραπέζι των συνομιλιών στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων χωρίς συμφωνία πάνω στη μεθοδολογία».

ΕΧΕΙ, πάντως, ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο κατοχικός ηγέτης δεν κατονομάζει τη μορφή της λύσης, το μοντέλο. Και το κάνει σκόπιμα εξηγώντας και τον λόγο. «Φυσικά, εντός αυτού του 63% ( σ.σ. το οποίο τον έχουμε ψηφίσει) υπάρχουν διαφορετικά τμήματα σε σχέση με το μοντέλο αυτής της βούλησης για λύση…» Δηλαδή, ενόψει του γεγονότος ότι ανάμεσα σε αυτούς, οι οποίοι τον έχουν στηρίξει στις παράνομες εκλογές υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ως προς τη μορφή της λύσης, αποφεύγει την όποια αναφορά.

ΤΟΥΤΟ σημαίνει ότι μπορεί η λύση να είναι Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία ή συνομοσπονδία, δυο κράτη. Το αφήνει να αιωρείται και τούτο προφανώς και έχει σχέση και με την Τουρκία.

ΤΗΝ ίδια ώρα, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι χθεσινές δηλώσεις της κ. Ολγκίν είναι προβληματικές. Ανέφερε, μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ότι «αύριο ( σ.σ. σήμερα ) αυτό που θα κάνω, είναι να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τη μεθοδολογία, τα τέσσερα σημεία που έθεσε ο Έρχιουρμαν στο τραπέζι πριν από μερικούς μήνες». Δηλαδή, έχει ορίσει την ατζέντα με βάση τους όρους Έρχιουρμαν!

ΕΑΝ αυτό εννοεί, τότε είναι απαράδεκτο. Αυτό σημαίνει ότι μεθοδεύεται αδιέξοδο και να φορτωθεί η ευθύνη στη Λευκωσία.