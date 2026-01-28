Όλος ο κόσμος στην Ελλάδα είναι σοκαρισμένος για τις 5 εργαζόμενες γυναίκες που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο που παράγει μπισκότα, στα Τρίκαλα.

Δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για τη φοβερή έκρηξη σε μηχάνημα του εργοστασίου, λένε οι ειδικοί.

Πέραν αυτού όμως, τι να πει τώρα κανείς στις οικογένειες αυτών των γυναικών. Όλες ήταν και μητέρες. Και, μάλιστα, όπως έλεγαν οι συγγενείς τους, οι ίδιες επέλεξαν να δουλεύουν στη νυχτερινή βάρδια, για να είναι μαζί με τα παιδιά τους τα πρωινά. Χριστέ μου!

Θυμωμένα το λέω…

Φωτογραφία: Δεν ανεβάζω τα πρόσωπα των γυναικών. Μπορείτε να τις δείτε μόνοι σας. Πόσο γλυκές και καλοσυνάτές φαίνονται. Όπως βλέπετε, δεν έμεινε τίποτα από το εργοστάσιο.

Όπως γράφαμε και χθες η κ. Μαρία Καρυστιανού, δικηγόρος, μητέρα ενός κοριτσιού που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών, τώρα πλέον κατεβαίνει στην πολιτική με δικό της κόμμα. Η πρώτη της πολιτική πιρουέτα ήταν να απευθυνθεί στον Έλληνα πρωθυπουργό, επισημαίνοντάς του πόσο σημαντικά είναι τα εθνικά μας θέματα. Ευτυχώς, επί του παρόντος δεν αγγίζει την Κύπρο.

Απ’ όλα τα σχόλια που έχω ακούσει και διαβάσει, ξεχώρισα ένα απόσπασμα από τη Σκέψη της Ημέρας της εκπομπής «Καθρέφτης» από τον μουσικοσυνθέτη και θαλασσοπόρο, Δημήτρη Οικονομάκη, με τίτλο «Η εγχώρια Ζαν ντ’ Αρκ και ο στρατός της άγνοιας…»:

«Να λοιπόν που η Μαρία των Τεμπών ξεκίνησε ορμητική την πτήση της, υπεράνω του δίπολου Δεξιά-Αριστερά, προκειμένου να αλιεύσει ψήφους εκ δεξιών και εξ ευωνήμων.

Αναβρασμός στο στρατόπεδο των μέχρι πρόσφατα συνοδοιπόρων κομμάτων της αντιπολίτευσης που, επίσης, διαγράφοντας το δίπολο, είδαν την τραγωδία ως ευκαιρία.

Η αφορμή δόθηκε με την αμφισβήτηση, από την ανταγωνίστρια πλέον, της νομοθεσίας για τις αμβλώσεις, απευθυνόμενη στο νοσταλγούς του Πατρίς-Θρησκεία -Οικογένεια και νυν θαυμαστές του Τραμπ.

Και ξάφνου, ανακάλυψαν τον περιβάλλοντα θίασο της λαοφιλούς ηγερίας του πένθους, τους ακροδεξιούς θρησκόληπτους πολιτευτές της Νίκης, τους δραχμολάτρες οικονομολόγους που την συμβουλεύουν παράλληλα με Αρχάγγελους και μυστηριώδεις γερόντισσες…

Αυτά που επιτηδείως έκρυβαν κάτω από το χαλί προκειμένου να εξυπηρετηθούν κοντόθωρες πολιτικές σκοπιμότητες.

Έτσι, ξυπνήσαμε ξαφνικά με τα περί αμβλώσεων.

Σοβαρά τώρα;

Τόσο καιρό αντί του προφανούς αγκαλιάσαμε απίστευτες θεωρίες περί ξυλολίων, ή μήπως ήταν παράνομα καύσιμα του ΝΑΤΟ; Ουδείς αναρωτήθηκε, βεβαίως, γιατί σε μια νατοϊκή χώρα τα καύσιμα θα μεταφέρονται παράνομα;

Αλλά, προκειμένου να πέσει ο αντίπαλος, η λογική μπορεί να περιμένει…»

Μια Σκέψη, από το αριστουργηματικό έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, «Βασιλιάς Ληρ»: «Τι απαίσια εποχή είναι αυτή; Όταν οι ηλίθιοι οδηγούν τους τυφλούς»!

Carspreading. Καινούργιος όρος, που ψάχνει γιατί ο έρωτας της Ευρώπης για μεγάλα αυτοκίνητα, τύπου SUV, προκαλεί πολλές σκέψεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλη την Ευρώπη. Τα αυτοκίνητα κατασκευάζονται με μακρύτερο μήκος και πλάτος, και είναι και πιο βαριά. Μερικές πόλεις της Ευρώπης φέρονται αποφασισμένες να πείσουν τις αυτοκινητοβιομηχανίες, μειώσουν τον όγκο και το βάρος τους.

Μακάρι! Εδώ στην Αθήνα, που πάντα έχει «τρέλα» με ό,τι καινούργιο εμφανίζεται επάνω σε τέσσερεις τροχούς, οι θέσεις στάθμευσης ήταν που ήταν λίγες και μικρότερες, τώρα αυτά τα «θηρία» θέλουν δύο θέσεις για πάρκινγκ…

ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι ενώ αυτή εργάζεται ακατάπαυστα, υπό πολύ δύσκολες συνθήκες για την ενοποίηση της χώρας μετά τη σύλληψη του πρώην ηγέτη της, Νικολάς Μαδούρο, οι παρεμβάσεις από την Ουάσινγκτον είναι σαν να κυβερνάται από εκεί.

Έτσι, η Ροντρίγκες βαδίζει συνεχώς επάνω σε τεντωμένο σχοινί από τότε που υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ για να ηγηθεί της χώρας στο μεσοδιάστημα, εξισορροπεί ανάμεσα στους πιστούς του Μαδούρο και, παράλληλα, να προσπαθεί να έχει και τους Αμερικανούς ευχαριστημένους.

Τώρα, σχεδόν έναν μήνα, μετά τον νέο της ρόλο, η Ροντρίγκες έχει αντιδράσει για τη στάση των ΗΠΑ, με συνεχή πίεση από την Ουάσινγκτον να βάλει μπρος την παραγωγή πετρελαίου.