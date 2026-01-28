Η «απολογία» του Φειδία Παναγιώτου για τον χαρακτηρισμό «πελλοί» προς αθλητές των Παραολυμπιακών Αγώνων με νοητική αναπηρία δεν ήταν συγγνώμη. Ήταν μια ακόμα θεατρική παράσταση. Ένα ακόμη επεισόδιο στο σίριαλ της αυτοπροβολής, της αμάθειας και της πλήρους άγνοιας για το τι σημαίνει δημόσιος λόγος, θεσμικός ρόλος και, κυρίως, ευθύνη.

Τρεις ημέρες μετά το σάλο. Όχι άμεσα. Όχι αυθόρμητα. Όχι με καθαρό λόγο. Αλλά με βίντεο-σόου. Με μοντάζ. Με σκηνοθετημένη «εξομολόγηση». Και -το κυριότερο- με υπονοούμενα ότι όσοι τον κατηγόρησαν το έκαναν επειδή «παίζονται συμφέροντα» και επειδή «ανέβηκαν τα ποσοστά της Άμεσης Δημοκρατίας».

Με άλλα λόγια, περίπου, δεν φταίει ο ίδιος. Φταίει το σύστημα. Κάπου εδώ εξαφανίζεται και το παραμικρό ψήγμα ειλικρίνειας. Διότι όποιος πραγματικά ζητά συγγνώμη, δεν επικαλείται άλλοθι. Δεν κοιτά δεξιά κι αριστερά για να μοιράσει ευθύνες. Δεν ψιθυρίζει θεωρίες συνομωσίας για να διασώσει το εγώ του. Λέει απλά: Έσφαλα, τελεία.

Ο Φειδίας δεν το έκανε. Αντίθετα, αφού ισχυρίστηκε ότι «χωρίς να το θέλει» χρησιμοποίησε τη λέξη «πελλοί», έσπευσε να μετατρέψει το λάθος σε κοινωνιολογική ανάλυση. Να μας εξηγήσει ότι η κοινωνία παραμελεί τα άτομα με αναπηρία. Ότι δεν υπάρχουν λέξεις με σεβασμό. Σαν να μην υπάρχουν οργανώσεις, γονείς, αθλητές, επιστήμονες, που για δεκαετίες αγωνίζονται ακριβώς γι’ αυτό. Παλεύουν για να αλλάξουν τις λέξεις. Παλεύουν για αξιοπρέπεια. Παλεύουν για ίσα δικαιώματα. Παλεύουν για να υπάρξει σεβασμός για τα άτομα με νοητική αναπηρία.

Δεν περιμέναμε εσένα τόσα χρόνια αμαθή νεανίσκε. Εσύ, απλώς, ήρθες με την αμάθεια και την έλλειψη παιδείας που σε χαρακτηρίζει, να ξαναφέρεις στην επιφάνεια ένα πρόβλημα το οποίο εδώ και πολλά χρόνια το είχαμε σπρώξει στο βυθό.

Το πρόβλημα τελικά, δεν είναι η λέξη που χρησιμοποίησες. Το πρόβλημα είσαι εσύ! Επειδή το ολίσθημά σου δεν είναι μεμονωμένο. Είναι η συνέχεια. Είναι το ίδιο μοτίβο που είδαμε ξανά και ξανά από την ημέρα που εξελέγης ευρωβουλευτής. Προχειρότητα. Αμάθεια. Θεατρινισμός. Επιπολαιότητα. Απαξίωση θεσμών. Ένας ατελείωτος πασιαμάς για τα views.

Δεν κατάλαβες ακόμη πως δεν μιλάς ως ιδιώτης, στην παρέα σου στο Τικ Τοκ. Μιλάς ως εκπρόσωπος χιλιάδων πολιτών. Όταν αποκαλείς μια κατηγορία αθλητών με νοητική αναπηρία «πελλούς», δεν είναι απλώς λεκτικό σφάλμα. Είναι αντανάκλαση παιδείας. Είναι το πώς βλέπεις τον κόσμο. Πώς αντιλαμβάνεσαι κάποιους συνανθρώπους σου, που έτυχε να αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα.

Και δεν σου ξέφυγε το προσβλητικό σχόλιο. Φαίνεται καθαρά στο βίντεο ότι είπες αυτό που ήθελες να πεις. Απλώς, την ώρα που με περισσή αγένεια έτρωγες σαλάτα κατά τη διάρκεια ενός podcast, τα έκανες σαλάτα!

Ακόμη και την στιγμή, που υποτίθεται ότι πήγες να απολογηθείς και πάλι δεν μπόρεσες να κρύψεις την ανειλικρίνειά σου. Χρειάστηκες τρεις μέρες για να πείσεις τον εαυτό σου να το πράξει. Όποιος υποπίπτει σε τέτοιο ολίσθημα κατά λάθος, απολογείται την ίδια στιγμή αμαθή νεανίσκε. Όχι μετά από τρεις μέρες, όταν ο σάλος κορυφώθηκε.

Όποιος από λάθος υπέπεσε σε τέτοιο ολίσθημα, καλείται να λογοδοτήσει με σεμνότητα και σκύβοντας το κεφάλι. Εσύ κοιτούσες ανερυθρίαστα την κάμερα. Εμφανώς, παίζοντας το ρόλο σου. Υπονοώντας ότι σε κυνηγούν λόγω εκλογών. Ότι κάποιοι θυμήθηκαν το βίντεο «τώρα» επίτηδες. Ότι όλα συνδέονται με εκλογές και δημοσκοπήσεις.

Ε, λοιπόν, όχι αμαθή και απαίδευτε νεανίσκε. Δεν φταίνε οι εκλογές. Φταίει ο λόγος σου. Φταίει το μυαλό σου. Φταίει η απουσία παιδείας. Φταίει η αγένειά σου.

Καιρός να εκλείψει επιτέλους το δήθεν άλλοθι ότι «οι άλλοι των κομμάτων δεν είναι καλύτεροι». Μπορεί να μην είναι. Αλλά αυτό δεν σε αθωώνει. Δεν σου δίνει άδεια να προσβάλλεις. Δεν σε καθιστά λιγότερο υπεύθυνο. Δεν μετατρέπει το λάθος σου σε πολιτική δίωξη.

Η συγγνώμη που έρχεται με όρους, με υποσημειώσεις, με υπαινιγμούς, δεν είναι συγγνώμη. Είναι προσπάθεια διαχείρισης της κρίσης. Το πρόβλημα πια δεν είναι αν ο Φειδίας είπε μια λάθος λέξη. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορεί να σταθεί στο ύψος του ρόλου που κατέχει.

Η Ευρωβουλή δεν είναι στούντιο. Και η πολιτική δεν είναι show. Όσο συνεχίζει να μπερδεύει τα δύο, τόσο πιο καθαρά φαίνεται αυτό που πραγματικά είναι. Ένας θορυβώδης, αλαζόνας, αμαθής, με μηδαμινή παιδεία και μηδενική ενσυναίσθηση όταν αυτή απαιτείται.

Και αυτό, δυστυχώς, δεν διορθώνεται με κανένα βίντεο!