Η ΕΚΘΕΣΗ της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους εγκλωβισμένους μαθητές στην κατεχόμενη Καρπασία είναι καταπέλτης για την κατοχική δύναμη. Βασικά στοιχεία, τα οποία συνθέτουν τα δεδομένα που ισχύουν στα σχολεία είναι: Οι στερήσεις, η λογοκρισία και οι δυσμενείς συνθήκες υπό τις οποίες διεκδικούν το ανθρώπινο δικαίωμα στην εκπαίδευση και τη μόρφωση.

ΤΗΝ έκθεση έφερε στο φως της δημοσιότητας ο «Φ» και η έρευνα ξεκίνησε μετά από αίτημα του ευρωβουλευτή Λουκά Φουρλά, προκειμένου να διαπιστωθούν οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο κατεχόμενο σχολείο του Ριζοκαρπάσου.

ΜΕ βάση τα συμπεράσματα της έρευνας, θα ζητηθεί και θα επιδιωχθεί επιτόπια αποστολή αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να εξεταστούν επί τόπου τα προβλήματα αλλά και να διαπιστώσουν οι ευρωβουλευτές τα όσα συμβαίνουν στο κατεχόμενο σχολείο του Ριζοκαρπάσου.

ΜΕΣΑ από την έρευνα, που είχε ως αποτέλεσμα και την έκθεση, γίνονται γνωστά τόσο οι συνθήκες λειτουργίας του σχολείου όσο και ευρύτερα το θέμα των εγκλωβισμένων. Ένα ζήτημα, το οποίο είναι διαχρονικό, από της εισβολής του 1974 και εντεύθεν. Οι συνθήκες διαβίωσης των εγκλωβισμένων είναι σκληρές, καταπιεστικές κι αυτό δεν απασχολεί ιδιαίτερα τους διάφορους τρίτους, περιλαμβανομένων και Διεθνών Οργανισμών. Ακόμη και τα Ηνωμένα Έθνη, που έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα όσα συμβαίνουν, αντιμετωπίζουν τα ζητήματα των εγκλωβισμένων σε μια λογική… κανονικότητας. Αν και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι χωρίς τη συμβολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ η κατάσταση θα ήταν πολύ χειρότερη και η ζωή των εγκλωβισμένων πιο σκληρή. Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ βοηθά, διευκολύνει και τα ζητήματα των σχολείων και την μεταφορά των βιβλίων.

ΠΕΝΗΝΤΑ δυο σχεδόν χρόνια από τότε που εισέβαλε η Τουρκία και έκτοτε να κατέχει εδάφη της Κύπρου, το θέμα των εγκλωβισμένων αντιμετωπίζεται-φευ-ως μια κανονικότητα. Κι όμως οι άνθρωποι αυτοί ζουν υπό καθεστώς κατοχής.

ΣΕ μια περίοδο κατά την οποία προτάσσονται τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, ένα θέμα που πρέπει να προταχθεί είναι αυτό των εγκλωβισμένων. Είναι ένα καθαρά ανθρωπιστικό μέτρο.

ΘΑ μπορούσε, βέβαια, να το είχε σκεφθεί και να κινηθεί μονομερώς και ο νέος κατοχικός ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος αυτοπαρουσιάζεται και προβάλλεται και από τρίτους ως δήθεν προοδευτικός και οπαδός της λύσης.

Η υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, που πριν δυο χρόνια πήγε στις Βρυξέλλες για το θέμα των εγκλωβισμένων μαθητών, με αφορμή το δημοσίευμα του «Φ» ανέφερε ότι το ζήτημα τέθηκε τόσο στο παρελθόν όσο και κατά την τελευταία συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κατοχικό ηγέτη. Αναμένουμε!