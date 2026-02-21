«Έχω ένα συρτάρι γεμάτο σκάνδαλα» είχε δηλώσει κάποτε ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης.

Η φράση αυτή μου έκανε εντύπωση και αφελώς διερωτήθηκα, πώς ο δεύτερος τη τάξει γνωρίζει σκάνδαλα (προφανώς κρατά στοιχεία για αυτά) και τα κλειδώνει στο συρτάρι του αντί να πρωτοστατήσει πολεμώντας την παρανομία.

Γιατί τα φυλάει;

Απορία, μήπως για ώρα ανάγκης;

Πόσα σκάνδαλα μένουν ανεξιχνίαστα και οι αρμόδιοι αποφεύγουν να ενημερώσουν τους πολίτες σχετικά;

Πόσα σκάνδαλα, συγκαλύπτονται, κουκουλώνονται ή μπαίνουν σε συρτάρια;

Πόσοι υπεύθυνοι σκανδάλων απαλλάσσονται, παραμένοντας στις θέσεις τους;

Στη νήσο των αγίων συμβαίνουν περίεργα πράματα.

Κάποτε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης είχε κατηγορήσει εγγράφως τη Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλα Γιωρκάτζη για πλαστογραφία και απόκρυψη του ασυμβίβαστου. Δήλωσε πολλές φορές ότι έδωσε οδηγίες στον Γενικό Εισαγγελέα να καταθέσει αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο και να ζητά την παύση της, αλλά το θέμα ξαφνικά έληξε. Γιατί;

Μυστήρια πράματα.

Μήπως άνοιξαν κάποια συρτάρια;

Στα χρόνια της διακυβέρνησής της κυβέρνησης Αναστασιάδη δημιουργήθηκαν πολλά σκάνδαλα. Η παρανομία είχε αναχθεί σε επιστήμη.

Τι να πρωτοθυμηθούμε;

Το σκάνδαλο του κουρέματος; Την πλήρη κάλυψη στην τραπεζική ασυδοσία; Το κλείσιμο του Συνεργατισμού; Τα σκάνδαλα με τις τ/κυπριακές περιουσίες; Ποιοι φυγάδευσαν στο εξωτερικό κεφάλαια, έχοντας προνομιακή μεταχείριση, σε περίοδο που οι τράπεζες ήταν κλειστές; Ποιοι τραπεζικοί επέτρεψαν τη φυγάδευση κεφαλαίων;

Και προπαντός τα «χρυσά» διαβατήρια.

Ο ίδιος ο πρόεδρος Αναστασιάδης πήγε στο δικαστήριο να υπερασπιστεί τον Ρίκκο Ερωτοκρίτου, που τελικά καταδικάστηκε. Για πρώτη φορά πρόεδρος πήγε να υπερασπιστεί τον βοηθό Γενικό Εισαγγελέα. Τάχθηκε εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη, που ο ίδιος διόρισε, για να εισπράξει το «ντροπή».

Το φθινόπωρο του 2020 κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ «The Cyprus Papers Undercover» του Al Jazeera, προκαλώντας συγκλονισμό στην κοινωνία. Μια δημοσιογραφική έρευνα, που σπανίζει στο νησί μας, για το σκάνδαλο των πολιτογραφήσεων. Ο Δημήτρης Συλλούρης εμφανίστηκε να συζητά με υποτιθέμενους επενδυτές την παροχή διευκολύνσεων. Παραιτήθηκε στις 15 Οκτωβρίου της ίδιας χρόνιας.

Τον Οκτώβριο του 2022 άρχισε η εκδίκαση. Τον Ιούνιο του 2023 το Κακουργιοδικείο ανέστειλε την ποινική υπόθεση, η οποία επανακαταχωρήθηκε τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς. Για να καταλήξει στην αθωωτική απόφαση, μετά από μια μεγάλη διαδικασία.

Όπως μας εξήγησαν οι νομικοί το βίντεο δεν μπορούσε να ληφθεί υπόψη ως μαρτυρικό υλικό από το Δικαστήριο, διότι για να ληφθεί υπόψη ένα βίντεο, θα πρέπει πρώτα να πληροφορηθεί αυτός που ουσιαστικά πρωταγωνιστεί, ότι καταγράφεται. Η κάμερα του Al Jazeera, κατέγραφε στα κρυφά. Άρα οι κατηγορίες που προέκυψαν δεν σχετίζονταν με το βίντεο το οποίο ήταν μόνο το έναυσμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης των πολιτογραφήσεων.

Η Ανώτερη Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, κ. Πωλίνα Ευθυβούλου, μας εξήγησε, σε δημοσιογραφική διάσκεψη, ότι δύο μάρτυρες δεν ήρθαν να καταθέσουν διότι απειλήθηκε η ζωή τους.

Διερεύνησε η αστυνομία ποιος τους απείλησε;

Θα ανατρέξω πολλά χρόνια πίσω σε ένα πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου (3/11/1963), με τίτλο: «Έληξεν ο κύκλος μαθημάτων δι’ αστυνομικούς εισαγγελείς: Νουθεσίαι υπό του αστυνόμου κ. Χ, Καμιναρά: Το μεγαλύτερον προσόν είναι η απόλυτος ακεραιότης του χαρακτήρος του και η αμεροληψία.» Και συνεχίζει η είδηση: «Ο κύκλος των μαθημάτων δι’ αστυνομικούς εισαγγελείς ο οποίος άρχισε εις την Σχολήν Εκπαιδεύσεως Αστυνομίας και Χωροφυλακής Στροβόλου την 9ην Σεπτεμβρίου 1963 επερατώθη χθες ότε 13 σπουδαστές (εννέα αστυνομικοί λοχίες και τέσσερις αστυνομικοί άνδρες) παρετάχθησαν εις την Σχολή και επιθεωρήθηκαν υπό του Αστυνόμου κ. Χ. Καμιναρά Υπευθύνου του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων συνοδευομένου υπό του Διευθυντού της Σχολής.

Προσφωνών τους σπουδαστές εντός της τάξεως ο κ. Χ. Καμιναράς είπεν ότι είναι ιδιαίτερα ευτυχής διότι του δίνεται η ευκαιρία να τους απευθύνει μερικές λέξεις επί τη λήξει των μαθημάτων τους. Είμαι βέβαιος ότι από τους εκπαιδευτές ομιλητάς σας εδιδάχθητε τι πρέπει να κάμνετε δια να επιτύχετε εις την αποστολή σας ως αστυνομικοί εισαγγελείς. Εις την ομιλία μου σήμερον, να μου επιτρέψετε να σας τονίσω τι να αποφεύγετε για να επιτύχετε εις την εργασία σας προσέθεσεν ο κ. Καμιναράς, όστις συνέστησε εις στους σπουδαστάς να μην λησμονούν ότι το μεγαλύτερον προσόν δι’ έναν αστυνομικό εισαγγελέα είναι η απόλυτος ακεραιότης του χαρακτήρος του και η αμεροληψία. Ο κ. Καμιναράς προέτρεψε τους σπουδαστάς να είναι ευθείς έναντι των δικαστών, να μην δυσανασχετούν και φέρουν βαρέως το γεγονός ότι εις οξυδερκής Δικαστής πιθανόν να επιρρίψη ευθύνες εις την Αστυνομία και να μην λησμονούν ότι, παρόλον που μια υπόθεσις είναι αρκετά σαφής δια την Αστυνομίαν, εις τον Δικαστή αυτή να φαίνεται δύσκολη και συγκεχυμένη. Ο κ. Καμιναράς συνέστησε ωσαύτως εις τους αποφοιτούντας όπως μη παραλείψουν να συμπεριφέρονται ευγενώς προς τους Δικαστάς, όπως ετοιμάζουν πλήρως την υπόθεσιν των ώστε να μην πέσει στο δικαστήριο, όπως μη διακόπτουν τον δημόσιον κατήγορον ή συνήγορον εκτός εάν είναι απόλυτος ανάγκη και όπως δέχονται την απόφασίν του Δικαστού με καλήν διάθεσιν …».

Θα σταθώ και τονίσω το: «όπως ετοιμάζουν πλήρως την υπόθεσιν των ώστε να μην πέσει στο δικαστήριο».

Ταπεινή μου γνώμη ότι η υπόθεση δεν ήταν καλά προετοιμασμένη και ήταν αναμενόμενο το αποτέλεσμα˙ χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε τη δυσκολία του επαγγέλματος των αστυνομικών και των εισαγγελέων.

Κανένα σκάνδαλο δεν πρέπει να καλύπτεται. Η κοινωνία απαιτεί διαλεύκανση όλων των υποθέσεων.

Ο κόσμος υποψιάζεται ότι πολλά ακόμα σκάνδαλα, παρανομίες, μυστήριες ενέργειες, παραμένουν μέσα σε συρτάρια επιμελώς σφραγισμένα από κάποιους … σε περίπτωση ανάγκης.