Δεν αφήνει τίποτε να πέσει κάτω ο κατοχικός ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν. Απαντά σε δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και των συνεργατών του αλλά και σε δημοσιεύματα. Και μάλιστα απαντά με… ταχύτητα φωτός. Πότε τα διαβάζει, πότε προλαβαίνει να απαντά, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Είναι, όμως, θέμα. Γιατί δείχνει πως αναζητά μονίμως να έχει απέναντι του την ελληνική πλευρά. Αντιμετωπίζει, σκοπίμως, τα πάντα με καχυποψία και αισθάνεται «θιγμένος».

Για να αποφεύγει την ουσία. Όπως έπραξε και κατά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τι έθεσε προς συζήτηση, όπως ο ίδιος ανέφερε, το θέμα των παιδιών από μικτούς γάμους, που δεν μπορούν να αποκτήσουν υπηκοότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το έθεσε και στο παρελθόν θα το εγείρει και στην επόμενη συνάντηση με τον Πρόεδρο. Για το ζήτημα τούτο γνωρίζει πως υπάρχουν κριτήρια, όπως και ξέρει ότι πέραν από 250 έχουν αποκτήσει υπηκοότητα. Κι αυτό γιατί πληρούσαν τα κριτήρια. Αλλά θα πρέπει να απαντήσει και στο βασικό ερώτημα: Ζητά να πάρουν υπηκοότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας «υπήκοοι» του; Και μάλιστα υπηκοότητα ενός κράτους, που δεν αναγνωρίζει;

Στις συναντήσεις οι θέσεις του κινούνται σε αυτά που αναφέρει και δημοσίως. Δηλαδή, πέραν από τις γαρνιτούρες δεν απέχει από τις θέσεις της Άγκυρας. Και δεν το αρνείται καθώς βρέθηκε- όπως είπε- να είναι στην ίδια σελίδα με την Τουρκία στο Κυπριακό.

Τι συζητά στις συναντήσεις; Για τη λύση ή μέτρα «καλής γειτονίας»; Γιατί επιμένει στη συζήτηση μόνο Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης; Για την ουσία τι λέει; Η θέση του για τις συγκλίσεις, για παράδειγμα, κινούνται σε μια λογική, σύμφωνα με την οποία κεκτημένο είναι μόνο εκείνο που ικανοποιεί την κατοχική πλευρά. Αποδέχεται, για παράδειγμα, το πλαίσιο Γκουτέρες; Φαίνεται πως όχι. Τα όσα συζητήθηκαν στο Κραν Μοντανά; Φαίνεται πως όχι.

Ο Ερχιουρμάν, ασφαλώς, δεν είναι Τατάρ. Ο τελευταίος ήταν ακραίος και δεν συζητούσε καν. Προφανώς και δεν έχουν τις ίδιες θέσεις και προσεγγίσεις. Το ζητούμενο, πάντα, είναι τι μπορεί να πράξει και ποιες είναι οι αντοχές του έναντι της Τουρκίας. Παρακολουθούμε τις ενέργειες του, έδωσε δείγματα γραφής. Είναι σαφές πως θεωρείται δεδομένη η προσαρμογή του στην Άγκυρα. Μια προσαρμογή, που συνδέεται με την δική του πολιτική επιβίωση.

Ο Τουφάν Έρχιουρμαν δεν αφήνει να πέσει κάτω οτιδήποτε αναφερθεί στις ελεύθερες περιοχές. Παρουσιάζεται θιγμένος και απαντά. Έχει ενίοτε καταγγελτικό λόγο.

Κι όμως. Ο κ. Έρχιουρμαν, αφήνει να πέσει κάτω οτιδήποτε αφορά τη στάση και τις πολιτικές της Τουρκίας, που έχουν σχέση με τα κατεχόμενα. Και το βέτο του κατοχικού στρατού στο άνοιγμα εκείνων των οδοφραγμάτων, που πρότεινε η ελληνική πλευρά. Υπενθυμίζεται ότι ο κατοχικός στρατός απέρριψε διά του κ. Έρχιουρμαν την ενδιάμεση πρόταση του Γ.Γ. του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, για την όδευση από την Αγλαντζιά προς Αθηαίνου. Άφησε να πέσει κάτω και το θέμα με τις οπτικές ίνες. Το μνημόνιο Τουρκίας και ψευδοκράτους εγκρίθηκε από τη ψευδοβουλή την περασμένη Δευτέρα και αφορά την παροχή διαδικτύου σε 150.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στα κατεχόμενα, το οποίο θα υλοποιήσει και θα διαχειρίζεται για περίοδο 25 ετών η τουρκική εταιρεία «Türk Telekom». Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα πλήρους εξάρτησης στην Τουρκία. Η τοποθέτησή του αφορούσε περισσότερο τη διαδικασία που ακολουθήθηκε παρά την ουσία. Φαίνεται να διαφωνεί. Τι πράττει όμως;

Μπορεί και καλά κάνει ο κ. Έρχιουρμαν να παρακολουθεί τι λέγεται, δηλώνεται, γράφεται στις ελεύθερες περιοχές. Αλλά δεν μπορεί να πείσει ότι η στάση του αυτή συμβάλει προς την κατεύθυνση της λύσης. Ακόμη και οι υμνητές του στις ελεύθερες περιοχές το αντιλαμβάνονται, αλλά δεν το παραδέχονται. Τον θεωρούν ότι είναι το… μέλλον του τόπου!