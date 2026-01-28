Με μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση που περιλαμβάνει 5 πτυχές, αγγίζει την ουσία του Κυπριακού και ταυτόχρονα δεν παραμερίζει τα ΜΟΕ, μετέβη στην τριμερή συνάντηση με Ολγκίν και Έρχιουρμαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όπως δήλωσε εξερχόμενος από το Προεδρικό Μέγαρο, αν υπάρχει πολιτική βούληση μπορεί να επιτευχθεί επανέναρξη συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά και να συμφωνηθούν σημαντικά Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Οι ηγέτες των δύο πλευρών αφίχθηκαν στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών στη Νεκρή Ζώνη γύρω στις 11:10πμ και η συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης σχολίασε και τα 4 θέματα της μεθοδολογίας του Τουρκοκύπριου ηγέτη, τονίζοντας ότι είναι όλα απαντημένα από την πρώτη στιγμή. Αποδέχεται τις συγκλίσεις που όπως είπε αν γίνουν αποδεκτές και από την άλλη πλευρά 80-90% του Κυπριακού είναι λυμένο, κάτι που απαντά και στα περί χρονοδιαγράμματος. Προκαθορισμένες συνέπειες δεν αποδέχεται, όπως επανέλαβε, ενώ η πολιτική ισότητα έληξε με την γραπτή δήλωση μετά την προηγούμενη συνάντηση των τριών μερών. «Πάω με πολύ θετική διάθεση», ανέφερε καταληκτικά πριν εισέλθει στο προεδρικό όχημα.

Φωτογραφίες από την άφιξη των δύο ηγετών στη συνάντηση με την Μαρία Άνχελα Ολγκίν:

Υπενθυμίζεται ότι η Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών μετά την χθεσινή της συνάντηση με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη δήλωσε ότι το θέμα συζήτησης στη σημερινή συνάντηση θα είναι η μεθοδολογία που προτείνει ο Τουφάν Έρχιουρμαν, συμπληρώνοντας ότι αν δεν επιτευχθεί πρόοδος τότε ουσιαστικά δεν μπορεί να συγκληθεί νέα πολυμερής διάσκεψη για το Κυπριακό. Με το τέλος της χθεσινής συνάντησης της με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη η κ. Ολγκίν εξέφρασε την ελπίδα να σημειωθεί πρόοδος στα ΜΟΕ και μίλησε για μια συνάντηση ουσίας σήμερα μαζί με τους δύο ηγέτες.