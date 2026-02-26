Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, 59 ετών, συνήθως αναφέρεται με το ψευδώνυμό του «Ελ Μέντσο», ήταν Μεξικανός βαρόνος ναρκωτικών και επικεφαλής του καρτέλ Jalisco New Generation, μιας οργανωμένης εγκληματικής ομάδας με έδρα το Jalisco. Ήταν το πιο καταζητούμενο άτομο στο Μεξικό όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αρχή Δίωξης κατά των εμπόρων ναρκωτικών στο Μεξικό, του έστησε καρτέρι και τον γάζωσαν.

Υπέκυψε στα τραύματά του στις 22 Φεβρουαρίου, ενώ κατευθυνόταν στην Πόλη του Μεξικού για τις Πρώτες Βοήθειες, αλλά δεν άντεξε. Αυτό συνέβη μετά τη λεγόμενη «Επιχείρηση Ταπάλπα», στην οποία σκοτώθηκαν άλλοι έξι συνεργάτες του στο καρτέλ.

Κάτι επιπρόσθετο που πονοκεφαλιάζει τις πολιτικές και στρατιωτικές Αρχές της χώρας, είναι ότι αυτή τη χρονιά, 2026, το Μεξικό φιλοξενεί σε μερικές πόλεις της χώρας αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, που συνδιοργανώνονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, 55 ετών, προσπάθησε να καθησυχάσει τους πάντες για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Μιλώντας κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Κολομβία, είπε ότι «η κατάσταση είναι πολύ ήρεμη και όλα είναι καλά. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι ένα φανταστικό τουρνουά».

Μακάρι να πάνε όλα καλά, γιατί διαφορετικά ο Ινφαντίνο δεν θα ξέρει από πού να φύγει.

Η Κλαούντια Σάινμπαουμ, 63 ετών, πρόεδρος του Μεξικού, προσπαθεί με καθησυχαστικό τόνο να πείσει όλους ότι, όπως λέει, «λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των οπαδών που αναμένονται στις πόλεις υποδοχής, όπως η Πόλη του Μεξικού, το Μοντερέι και η Γκουανταλαχάρα».

Φίλος αθλητικός συντάκτης εδώ στην Αθήνα, που θα είναι στους αγώνες και στο Μεξικό (και θα ενημερώνει τη Στήλη και τους αναγνώστες της), λέει το μεγάλο ερώτημα τώρα είναι εάν η κατάσταση θα σταθεροποιηθεί ενόψει αυτής της παγκόσμιας διοργάνωσης.

Στο μεταξύ, όμως, η Πρόεδρος έχει και άλλον μπελά στο κεφάλι της. Μπελάς, που ακούει στο όνομα «Ίλον Μασκ». Ο οποίος, ανεβάζοντας στο δικό του «Χ», τα της δολοφονίας του βαρόνου της κοκαΐνης, Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες, ισχυρίζεται ότι έχει δει ένα βίντεο το 2025 στο οποίο φαίνεται, λέει, η Σάινμπαουμ αναφέρεται στη βία των καρτέλ ισχυριζόμενη ότι «λέει ό,τι τα αφεντικά των καρτέλ τη διατάζουν τι να λέει!».

Όπως μεταδίδει το Reuters σχετικά με αυτό το θέμα, περισσότεροι από 130.000 άνθρωποι αγνοούνται στο Μεξικό. Όπου, όπως είπαμε, τα περισσότερα περιστατικά βίας συνδέονται άμεσα με τα καρτέλ των ναρκωτικών, που πουλάνε τα «προϊόντα» (δηλ. ναρκωτικά) στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απ’ όπου, μάλιστα, προμηθεύονται ως αντάλλαγμα όπλα και πυρομαχικά.

Ο Ρομπ Γέτεν έγινε ο νεότερος και πρώτος ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της Ολλανδίας μετά την ορκωμοσία της μειοψηφικής του κυβέρνησης.

Ο 38χρονος κέρδισε τις γενικές εκλογές του Οκτωβρίου, με το κόμμα του Δημοκρατικοί 66 (D66) να κερδίζει οριακά τον αντιισλαμικό λαϊκιστή, Γκέερτ Βίλντερς, σε μια εκλογική αναμέτρηση αρκετά τεταμένη.

Ο Γέτεν σχημάτισε μια κεντροδεξιά μειοψηφική κυβέρνηση με το Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD) και τη Χριστιανοδημοκρατική Συμμαχία (CDA).

Πρόκειται για ένα Υπουργικό Συμβούλιο μειοψηφίας, που σημαίνει ότι κάθε σημαντική μεταρρύθμιση στη συμφωνία συνασπισμού –από επιπλέον 19 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα έως επώδυνες περικοπές στην υγειονομική περίθαλψη και τα επιδόματα– θα πρέπει να διαπραγματεύεται ψήφο προς ψήφο και στα δύο κοινοβουλευτικά Σώματα της Ολλανδίας.

(*) Η μεγαλύτερη «μπίζνα» στον κόσμο. Έχουμε προοδεύσει τόσο πολύ, σε πολλά επίπεδα. Πολλοί από τους επιτυχημένους, ξεκίνησαν απ’ το τίποτα. Μοιράζονταν στέγη και τροφή. Προχώρησαν. Πρόκοψαν. Αν ένα κράτος δεν μπορεί να θωρακίσει αυτόν τον πλούτο, διαγράφοντας εκείνους που εμπορεύονται «δηλητήρια … επιτυχίας», τότε δεν πάει καλά. Δεν μπορεί ένα καρτέλ να είναι ισχυρότερο από ένα κράτος. Εκτός αν γίνονται συνεταιράκια!…

ΥΓ: Η φωτογραφία του δολοφονηθέντος βαρόνου των ναρκωτικών στο Μεξικό, El Mencho, είναι από το «Χ» του Ίλον Μασκ.