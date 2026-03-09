Η επικείμενη ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης (Public Warning System – PWS) τον ερχόμενο Ιούνιο παρουσιάζεται ως ένα σημαντικό βήμα για την προστασία των πολιτών. Και πράγματι, ένα σύγχρονο κράτος οφείλει να διαθέτει μηχανισμούς που να ενημερώνουν άμεσα τον πληθυσμό σε περίπτωση πυρκαγιάς, σεισμού, τρομοκρατικής επίθεσης ή ακόμη και εχθροπραξιών. Το ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο αν το σύστημα είναι απαραίτητο, αυτό είναι αυτονόητο. Το ερώτημα είναι γιατί χρειάστηκαν τόσα χρόνια για να φτάσουμε στην υλοποίησή του.

Η λειτουργία του συστήματος είναι απλή και ιδιαίτερα χρήσιμη. Σε περίπτωση κινδύνου, η Πολιτική Άμυνα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα αποστέλλει μήνυμα μέσω των παρόχων κινητής τηλεφωνίας προς όλα τα τηλέφωνα που βρίσκονται σε συγκεκριμένη επηρεαζόμενη περιοχή. Η ειδοποίηση θα εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη, συνοδευόμενη από δυνατό ήχο συναγερμού και οδηγίες αυτοπροστασίας. Το σημαντικό είναι ότι το μήνυμα θα φτάνει σε όλους, ακόμη και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο ή εγκατάσταση εφαρμογής. Σε συνθήκες κρίσης, αυτή η αμεσότητα μπορεί να σώσει ζωές.

Κι όμως, ενώ η ανάγκη για ένα τέτοιο σύστημα είναι προφανής εδώ και χρόνια, η πορεία προς την υλοποίησή του αποδείχθηκε χαρακτηριστικό παράδειγμα των παθογενειών της δημόσιας διοίκησης. Ο πρώτος διαγωνισμός προκηρύχθηκε το 2022 και κατέληξε σε ακύρωση το 2024 λόγω προβλημάτων στη διαδικασία αξιολόγησης. Ακολούθησαν νομικές διαβουλεύσεις, επανασχεδιασμός των εγγράφων του διαγωνισμού και νέα προκήρυξη, μέχρι να κατακυρωθεί τελικά το έργο το 2025. Ακόμη και μετά την υπογραφή της σύμβασης, προέκυψαν τεχνικά ζητήματα με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που δημιούργησαν νέες ανησυχίες για καθυστερήσεις. Το γεγονός ότι ένα τόσο κρίσιμο έργο χρειάστηκε τόσες περιπέτειες για να προχωρήσει, δείχνει πόσο δύσκολο παραμένει στην πράξη να υλοποιηθούν γρήγορα σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Φυσικά, η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι όλα προχωρούν εντός χρονοδιαγράμματος και ότι το σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο. Μακάρι να συμβεί αυτό. Ωστόσο, είναι δύσκολο να αγνοήσει κανείς ότι μιλάμε για ένα έργο ζωτικής σημασίας, το οποίο έπρεπε να είχε υλοποιηθεί εδώ και χρόνια. Σε μια χώρα που αντιμετωπίζει κάθε καλοκαίρι σοβαρές πυρκαγιές και βρίσκεται σε μια γεωπολιτικά ευαίσθητη περιοχή, η έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από γραφειοκρατικά εμπόδια και διαδικαστικές αστοχίες.

Το ζήτημα, λοιπόν, δεν είναι μόνο η εγκατάσταση της τεχνολογίας, αλλά και το μήνυμα που στέλνει ο τρόπος υλοποίησης τέτοιων έργων. Όταν μια κρίσιμη υποδομή χρειάζεται χρόνια διαδικασιών, ενστάσεων και διορθώσεων για να ολοκληρωθεί, γίνεται σαφές ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στις τεχνικές δυσκολίες, αλλά αγγίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί συνολικά ο μηχανισμός λήψης και εφαρμογής αποφάσεων.

Αν τελικά το σύστημα ενεργοποιηθεί τον Ιούνιο, θα αποτελεί αναμφίβολα μια θετική εξέλιξη. Θα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς μια πιο οργανωμένη και ανθεκτική κοινωνία, όπου η ενημέρωση και η πρόληψη αποτελούν βασικούς πυλώνες της δημόσιας ασφάλειας. Ταυτόχρονα όμως θα υπενθυμίζει και κάτι ακόμη. Ότι σε θέματα δημόσιας ασφάλειας, ο χρόνος που χάνεται δεν είναι ποτέ χωρίς συνέπειες. Κι αυτό είναι ένα μάθημα που η Πολιτεία οφείλει να λάβει σοβαρά υπόψη για το μέλλον.

