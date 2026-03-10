Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ της Κύπρου βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Ο αφθώδης πυρετός έχει κτυπήσει τον σημαντικό αυτό τομέα και η τυχόν εξάπλωσή του θα έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Αλλά και να περιορισθεί προφανώς και τούτο θα έχει κόστος.

Ο ΣΤΟΧΟΣ, υπό τις σημερινές συνθήκες, παραμένει όπως υπάρξει καταρχήν περιορισμός του ιού και πλήρης αντιμετώπισή του. Το ζητούμενο σήμερα είναι να σωθεί ο πρωτογενής τομέας. Να σωθεί η κτηνοτροφία.

Η ΣΥΣΚΕΨΗ του Προέδρου με τους εμπλεκόμενους και επηρεαζόμενους εκπροσώπους φορέων και υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή, ασχολήθηκε με την ουσία και όλες τις παραμέτρους του ζητήματος. Όπως προκύπτει από τη σύσκεψη, έχει αποφασισθεί η προσωρινή αναστολή των θανατώσεων ζώων, στις μονάδες όπου επιβεβαιώθηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού. Κι αυτό εν αναμονή διπλωματικών επαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα επικοινωνήσει με την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για να ζητήσει παρέκκλιση. Να μην θανατώνονται, δηλαδή, τα ζώα. Θα διεκδικηθεί μια λύση που θα λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Κύπρου.

ΑΠΟ το αποτέλεσμα αυτής επικοινωνίας θα καθορισθούν και τα επόμενα βήματα, που θα λάβει η κυβέρνηση σε συνεννόηση, πάντα, με τους εμπλεκόμενους φορείς.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και θα πρέπει η περίπτωση της Κύπρου να αντιμετωπισθεί με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η χώρα μας. Και η ιδιαιτερότητα έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν εδάφη υπό τουρκική κατοχή, τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να ελέγξει. Όπως συναφώς αναφέρεται, στις περιοχές που δεν ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, η νόσος ενδημεί, οι μετακινήσεις ζώων είναι ανεξέλεγκτες και εφαρμόζεται διαφορετική κτηνιατρική πολιτική.

ΑΥΤΟ θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στις Βρυξέλλες. Δεν μπορεί προφανώς να ακολουθείται για όλες τις περιπτώσεις η ίδια συνταγή. Άλλωστε στην περίπτωση της Κύπρου, πέραν από τις ιδιαιτερότητες που έχουμε ήδη αναφέρει με την κατοχή εδαφών, υπάρχει κι ένα δεδομένο, που επίσης δεν μπορεί να αγνοηθεί. Η Κύπρος είναι νησί και δεν υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του ιού στην υπόλοιπη Ευρώπη.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως γνώμονας όλων θα πρέπει να είναι, από την μια η προστασία του πρωτογενούς τομέα, της κτηνοτροφίας και από την άλλη η δημόσια υγεία. Και τα δυο αυτά ζητήματα είναι σημαντικά και θα πρέπει να αποτελούν μέρος της διαχείρισης. Ως βασικοί άξονες αντιμετώπισης του ιού.