Ο ΠΟΛΕΜΟΣ στην περιοχή μας συνεχίζεται. Από την αρχή φάνηκε πως κι αυτός ο πόλεμος- όπως και κάθε πολεμική σύγκρουση άλλωστε- είναι αδιέξοδος. Όσο δύσκολη είναι η απόφαση να προχωρήσει ένα κράτος, ένας συνασπισμός, Οργανισμός, στην κήρυξη πολέμου, πολύ δυσκολότερο είναι να τερματισθεί.

ΚΙ αυτό γιατί συνήθως στη δίνη του πολέμου κλείνουν οι δίοδοι εξόδου. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να γίνει το πρώτο βήμα από τους εμπλεκόμενους ή και από τρίτους μεσολαβητές. Ποιος θα το κάνει;

ΟΠΩΣ μεταδίδεται από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει τον γρήγορο τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Την ίδια ώρα φαίνεται πως ορισμένοι από τους συμβούλους του τον προτρέπουν να αναζητήσει ένα σχέδιο απεμπλοκής. Κι αυτό γιατί οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύονται και οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι τεράστιες. Υπενθυμίζεται συναφώς ότι το Νοέμβριο θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ενδιάμεσες εκλογές, κι αυτό το γεγονός, εκ των πραγμάτων, μπαίνει στην εξίσωση των σχεδιασμών του Λευκού Οίκου. Αυτό, ενδεχομένως, να έχει οδηγήσει σε αλλαγή ρητορικής από πλευράς της Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι η στρατιωτική εκστρατεία «βραχείας διάρκειας» πιθανόν «θα τελειώσει σύντομα».

ΤΑ μηνύματα από τις ΗΠΑ, ωστόσο, όπως όλοι αναγνωρίζουν είναι αντιφατικά σε σχέση με τη διάρκεια του πολέμου. Εξ ου και κανείς δεν μπορεί να αναφερθεί με βεβαιότητα για το τι θα συμβεί. Πρωτίστως πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, η Τεχεράνη θα ήθελε προφανώς τον τερματισμό του πολέμου καθώς η συνέχισή του προκαλεί περισσότερο κόστος στο Ιράν. Τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και σε υποδομές. Αλλά δεν δηλώνει ότι θέλει να τελειώσει ο πόλεμος.

ΕΙΝΑΙ σαφές ότι, στην παρούσα φάση, κανένας δεν κάνει ένα βήμα πίσω. Ούτε οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, ούτε και το Ιράν. Εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι δεν είναι ένας πόλεμος μερικών ημερών, όπως είχε προαγγελθεί από κάποιους. Και τούτο είναι ανησυχητικό.

ΓΙΑ το καλό όλων, θα πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση σχεδιασμών και να αναζητηθούν τρόποι τερματισμού του πολέμου. Πώς θα γίνει αυτό; Ακούγεται, χωρίς να επιβεβαιώνεται, ότι υπήρξαν ήδη τρίτοι, που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Κι αυτοί οι τρίτοι, που φαίνεται να έχουν τις προσβάσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους στον πόλεμο, ενδέχεται να κινηθούν μεσολαβητικά. Τούτο μένει, ωστόσο, να επιβεβαιωθεί.

ΤΟ σίγουρο είναι πως η ανθρωπότητα ζητά τερματισμό του πολέμου καθώς δεν αντέχει μια ακόμη κρίση, η οποία στοιχίζει σε όλους.