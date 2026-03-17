Ενώ ο πόλεμος μεταξύ του καθεστώτος του Ιράν και της συμμαχίας ΗΠΑ – Ισραήλ συνεχίζεται, ο διορισμένος από την Κυριακή 8 Μαρτίου νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εξακολουθεί να είναι …άφαντος και αόρατος, καθώς δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε. Συνεχίζεται ταυτόχρονα και το όργιο φημών και εικασιών για σοβαρό τραυματισμό του την πρώτη νύχτα της ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου και για μεταφορά του στη Μόσχα όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ η ομάδα των μουλάδων που κυβερνά τη χώρα, μιλά …εκ μέρους του και απευθύνει γραπτά διαγγέλματα στον λαό υπογράφοντας με το όνομά του…

Οι σοφοί κληρικοί διαβεβαίωσαν, μάλιστα, ότι ο νέος ηγέτης, διάδοχος του πατέρα του αγιατολάχ Αλί Χαμεινεΐ που σκοτώθηκε στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου, «παρέχει πλήρη καθοδήγηση και εποπτεία στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και όλες οι ενέργειες εκτελούνται με την άμεση έγκρισή του». Από τη μια, λοιπόν, διατάζουν μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις και από την άλλη φροντίζουν να λειτουργούν όσο το δυνατό πιο …πειστικά, αυτό το γκροτέσκο θέατρο σκιών για να προβάλλουν μέσα και έξω από τη χώρα μια δήθεν σταθερή συνέχεια της εξουσίας.

Δεν δίστασαν, μάλιστα, να εμφανίσουν σε συγκέντρωση στην Τεχεράνη στις 10 Μαρτίου, δύο μέρες μετά τον διορισμό του νέου ηγέτη, ένα …χάρτινο ομοίωμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ που το προσκυνούσαν οι …πιστοί. Ακολούθησε την Πέμπτη 12 Μαρτίου η δημοσιοποίηση του πρώτου γραπτού διαγγέλματος του από την κρατική τηλεόραση, χωρίς βέβαια να εμφανισθεί ο ίδιος, όπου διαβεβαίωσε ότι «θα συνεχίσει την πολιτική του πατέρα του». Μάλιστα, προβλήθηκε συμβολική εικόνα με το πρόσωπο του άφαντου Μοτζτάμπα να εμφανίζεται ως αντικατοπτρισμός, ενώ ο μακαρίτης πατέρας του αγιατολάχ Χαμενεΐ βρισκόταν μπροστά στον καθρέφτη(!).

Ανέφερε, μεταξύ άλλων, στο διάγγελμα του ο νέος ηγέτης: «Ο υπηρέτης σας Σεγέντ Μοτζτάμπα Χοσεΐνι Χαμενεΐ έμαθε για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων ταυτόχρονα με εσάς, μέσω της τηλεόρασης της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Είναι δύσκολο για μένα να ακουμπήσω στη θέση των δύο μεγάλων ηγετών, του μεγάλου Χομεϊνί και του μάρτυρα Χαμενεΐ. Είχα το προνόμιο να επισκεφθώ το σώμα του πατέρα μου μετά το μαρτύριό του. Αυτό που είδα ήταν ένα βουνό δύναμης και άκουσα ότι το υγιές χέρι του ήταν σφιγμένο σε γροθιά».

Αυτό που άκουσε, λοιπόν, ο άφαντος Μοτζτάμπα είναι ότι «το υγιές χέρι του νεκρού πατέρα του ήταν σφιγμένο σε γροθιά», σύμφωνα με τους σοφούς κληρικούς που έγραψαν και κοινοποίησαν το διάγγελμα του από τα παρασκήνια αυτού του απόκοσμου σκηνικού, κινώντας όπως θέλουν τον σπάγκο όπου κρέμασαν τη χάρτινη φιγούρα. Την αμέτοχη και τραυματισμένη μαριονέτα τους.