ΑΝΑΣΕΣ στους κτηνοτρόφους προσπαθεί να προσφέρει η κυβέρνηση, που έχει υιοθετήσει εννέα μέτρα δράσης. Δράσεις που αφορούν και την οικονομική βοήθεια αλλά και κινήσεις, οι οποίες εν πολλοίς συνδέονται με την επανεκκίνηση του τομέα της κτηνοτροφίας.

ΟΠΩΣ συναφώς έχει αναφερθεί, το σχέδιο που εγκρίθηκε επικεντρώνεται σε τρεις κεντρικούς άξονες πολιτικής: Την άμεση ανακούφιση, την κάλυψη της απώλειας εισοδήματος και την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

ΟΙ βασικοί άξονες αλληλοσυνδέονται και αλληλοϋποστηρίζονται και αποτελούν τους πυλώνες διαχείρισης. Οι αποφάσεις αυτές, οι διαμορφωμένες πολιτικές, δίνουν ανάσες αλλά και διαμορφώνουν τα επόμενα βήματα. Και τα επόμενα βήματα αφορούν το τι μέλλει γενέσθαι σε ένα σημαντικό τομέα της οικονομίας. Γιατί η διαχείριση, που είναι πολύ δύσκολη και ανηφορική για όλους, θα τελειώσει κάποια στιγμή. Κι όταν περάσει η κτηνιατρική κρίση, θα φθάσουμε αισίως στην επόμενη ημέρα. Και τότε θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο για το πώς θα προχωρήσουν οι προσπάθειες για ανασυγκρότηση του τομέα της κτηνοτροφίας στη χώρα μας. Αυτό είναι κομβικής σημασίας για την οικονομία, πρωτίστως όμως, για όσους ασχολούνται με τον πρωτογενή αυτό τομέα.

ΕΝΟΨΕΙ αυτού, λοιπόν, όπως είναι γνωστό, το υπουργικό συμβούλιο προχώρησε την περασμένη Δευτέρα στη σύσταση Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση, για την αναβάθμιση του κτηνοτροφικού τομέα, με έναν ορίζοντα δεκαετίας. Η Επιτροπή, υπό τον κ. Σταύρο Μαλά, θα καταθέσει ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου συγκεκριμένες εισηγήσεις μέσα σε τρεις μήνες «για ένα πιο ανθεκτικό και σύγχρονο μοντέλο κτηνοτροφίας στη χώρα μας».

ΣΤΗΝ Επιτροπή αυτή, της οποίας θα ηγείται ένας δοκιμασμένος επιστήμονας, θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πέραν των ειδικών. Τούτο διασφαλίζει πως οι εισηγήσεις θα στηρίζονται στην επιστημοσύνη και την εμπειρία των εμπλεκομένων, που δουλεύουν στον τομέα αυτό.

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ αποτελέσματα για να κρίνουμε συνολικά. Αλλά εάν επιτυχώς αντιμετωπισθεί η κτηνιατρική κρίση, που θεωρούμε πως έτσι θα γίνει, τότε με την Επιτροπή που έχει συσταθεί, θα υπάρχουν έτοιμες ράγες για την επανεκκίνηση του τομέα της κτηνοτροφίας.

Η ΕΜΠΡΑΚΤΗ και ουσιαστική στήριξη στους κτηνοτρόφους, στην κτηνοτροφία εν γένει, φαντάζει μονόδρομος για όλους. Γιατί θα πρέπει και η κρίση να αντιμετωπισθεί και η κτηνοτροφία να επανέλθει όσο πιο γρήγορα γίνεται, «αλλά σαφώς πιο δυνατή» και προστατευμένη.