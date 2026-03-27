Μπορεί κάποιος υπεύθυνα να δώσει μια εξήγηση για την τιμή του υγραερίου; Που από 18,5 ευρώ που ήταν τη μια μέρα εκτοξεύτηκε την επόμενη στα 25 ευρώ;

Ακόμα κι αν έκαναν οι εταιρείες εισαγωγές της πρώτης ύλης με αυξημένες τιμές λόγω του πολέμου, είναι αδύνατο να έχουν εξαφανιστεί από την αγορά οι φιάλες που υπήρχαν με τις παλιές τιμές. Δεν είναι κανένα φρέσκο προϊόν, που πωλείται μέσα σε μια μέρα και την επόμενη βγαίνει καινούργιο. Ούτε είναι δυνατό να έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα μέσα σε είκοσι μέρες και όλες οι νέες προμήθειες να είναι αυξημένες λόγω της κρίσης.

Το λέω γιατί είναι ένα καλό παράδειγμα για το τι συμβαίνει στην αγορά. Δεν είναι όλα συνέπειες του πολέμου, είναι και οι συνέπειες της κερδοσκοπίας, που φέρνει ένας πόλεμος. Κι αυτό είναι το ίδιο εγκληματικό με το έγκλημα του πολέμου. Γι΄ αυτό παρακαλούμε, κάποιος από το κράτος ή από τις εταιρείες, να δώσει μια εξήγηση και αν υπάρχει εξήγηση θα δείξουμε κατανόηση. Διότι, ειδικά για τις φιάλες υγραερίου, έχουμε όλοι στο μυαλό την εικόνα ηλικιωμένων που κάθονται μπροστά από τη σόμπα υγραερίου για να ζεσταθούν, αφού δεν έχουν άλλον τρόπο.

Στα καύσιμα χθες συμπληρώθηκε η μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων τριών χρόνων, κατά τον πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών Μάριο Δρουσιώτη. Η βενζίνη ανέβηκε 20,3 σεντ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης 35 σεντ το λίτρο και το πετρέλαιο θέρμανσης 28 σεντ το λίτρο. Χθες, μέχρι το μεσημέρι οι αυξήσεις ήταν αντίστοιχα 2 σ, 3,5 σ και 3,55 σ. Κι εδώ ισχύει το ίδιο με το υγραέριο. Λες και όλες οι εταιρείες μαζί έφεραν όλα τα καύσιμα τους αυξημένα και προμήθευσαν ταυτόχρονα όλα τα πρατήρια της ελεύθερης Κύπρου, επειδή ήταν εντελώς άδεια τα ντεπόζιτά τους, δεν υπήρχαν καθόλου αποθέματα.

Φυσικά, οι εταιρείες και το κράτος έχουν άλλες μεθόδους και διαδικασίες να καθορίζουν τις τιμές. Μας λένε για τον ημερήσιο δείκτη Platts Basis Italy, μας λένε για τις εγχώριες λιανικές τιμές που προσαρμόζονται σε εβδομαδιαία βάση… Δεν τα καταλαβαίνουμε. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι όποτε υπάρξει κρίση που επηρεάζει τις τιμές, αυτοί που πληρώνουν είναι οι καταναλωτές. Αυτομάτως οι αυξήσεις πάνε στις λιανικές τιμές. Οι εταιρείες και το κράτος δεν έχουν να χάσουν ποτέ.

Τώρα, με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες, από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο θα χάσει το κράτος 8,33 σεντ ανά λίτρο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων κίνησης. Αλλά θα εισπράττει όλους τους υπόλοιπους φόρους καυσίμων. Διότι, οι φόροι στα καύσιμα συνολικά διπλασιάζουν σχεδόν τη λιανική τιμή. Όπως βρίσκουμε από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Εμπορίου, αν η λιανική τιμή βενζίνης 95 οκτανίων είναι 1.486, θα ήταν 0.809 χωρίς τους φόρους. Αν το πετρέλαιο κίνησης είναι 1.703, θα ήταν 0,914 χωρίς τους φόρους.

Το κράτος, λοιπόν, θα βοηθήσει σε αυτή την κρίση με απώλεια 8,33 σεντ ανά λίτρο για τρεις μήνες, αλλά θα εισπράττει τα υπόλοιπα. Σημαντική βοήθεια παρά καθόλου, αλλά δεν είναι και το πιο σπουδαίο χουβαρνταλίκι. Θα ήταν αν καταργούσε όλους τους φόρους στα καύσιμα για τρεις μήνες. Εντάξει, δεν γίνεται, υπάρχουν και οι ευρωπαϊκές οδηγίες!

Γενικά, πολύ ορθές οι αποφάσεις, ειδικά με την περαιτέρω μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, και τον μηδενικό ΦΠΑ στο κρέας, τα πουλερικά και τα ψάρια. Αλλά, να μην ξεχνά η κυβέρνηση όταν περηφανεύεται, όπως χτες ο Πρόεδρος, για «το σημαντικό δημοσιονομικό πλεόνασμα», ότι σε μεγάλο βαθμό το πλεόνασμα οφείλεται στους φόρους που πληρώνουν οι πολίτες. Επομένως, την ώρα της κρίσης, που οι πολίτες χρειάζονται την κρατική παρέμβαση ως σανίδα επιβίωσης, η προσωρινή κατάργηση φόρων είναι αν μη τι άλλο επιβαλλόμενη οφειλή προς τους πολίτες.