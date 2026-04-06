ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για νέο εγχείρημα, μια νέα διαδικασία, η οποία αφορά τους διορισμούς σε Διοικητικά Συμβούλια Οργανισμών. Έχει συγκροτηθεί και ήδη λειτουργεί τα τελευταία χρόνια το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι επιφορτισμένο να συγκεντρώνει αιτήσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε Συμβούλια Ημικρατικών Οργανισμών και να τις αξιολογεί.

Η ΝΕΑ διαδικασία εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά το 2023 και φάνηκε στην πράξη ότι οι διαδικασίες διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό την αντικειμενική αξιολόγηση των υποψηφίων πριν οι προτάσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου υποβληθούν στο υπουργικό συμβούλιο, το οποίο και θα αποφασίσει. Πως λειτουργεί; Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια Οργανισμών, θα πρέπει να απευθυνθούν στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Τι γινόταν μέχρι και προ τριετίας; Έδιναν καταλόγους ονομάτων τα κόμματα και η εκάστοτε κυβέρνηση έκανε τις επιλογές στη βάση αυτή. Και γινόταν τούτο από τη δεκαετία του ΄90.

ΩΣ εκ τούτου, οι επιλογές γινόντουσαν σε ένα πλαίσιο κομματικών ορίων και αντανακλούσαν την συνήθη πρακτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι επιλογές δεν ήταν καλές. Αλλά προφανώς και αποκλείονται όσοι πολίτες ενδιαφέρονταν και δεν ήταν κομματικοί.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια, ομολογουμένως, πρωτόγνωρη διαδικασία για τα δεδομένα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ανέτρεψε μια παγιωμένη πρακτική, που εδραίωσε- και πολύ σωστά- μια αντίληψη για το πως γινόντουσαν οι διορισμοί.

ΣΥΜΦΩΝΑ με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, που εξήγγειλε την έναρξη της νέας διαδικασίας για υποβολή από πλευράς των πολιτών εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η διαδικασία αυτή δίνει τη δυνατότητα σε ικανά και καταρτισμένα άτομα, που υπό άλλες συνθήκες δεν θα είχαν πρόσβαση σε τέτοιες θέσεις ευθύνης, να προσφέρουν μέσα από το γνωστικό και το επαγγελματικό τους υπόβαθρο. Η κυβερνητική πλευρά σημειώνει πως ταυτόχρονα, ενισχύει τον εκσυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα των Ημικρατικών Οργανισμών, οι οποίοι αποτελούν βασικούς βραχίονες υλοποίησης του προγράμματος διακυβέρνησης. Όπως συναφώς αναφέρθηκε προκηρύσσονται συνολικά 94 θέσεις για τα Διοικητικά Συμβούλια 12 Οργανισμών

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και μια νέα διαδικασία, που χαρακτηρίζεται από μια διαφορετική προσέγγιση, αντιμετωπίζει δυσκολίες και προβλήματα. Το πρώτιστο είναι οι πολίτες να εμπιστευτούν αυτή τη νέα πρακτική. Η εμπιστοσύνη είναι βασικό στοιχείο σε μια σχέση των πολιτών με μια νέα διαδικασία διορισμών μελών Οργανισμών σε Οργανισμούς δημοσίου ενδιαφέροντος.

ΟΛΑ, βέβαια, κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο θα κριθεί από τα δικά του αποτελέσματα.