Η ΚΑΤΟΧΙΚΗ δύναμη συνεχίζει τις προκλήσεις, έχοντας ως μόνιμο στόχο την αμφισβήτηση του καθεστώτος της νεκρής ζώνης, στην περιοχή της Πύλας. Κι αυτή η τακτική δεν αφορά μόνο την περιοχή της Πύλας, αλλά επεκτείνεται σε όλη την περιοχή της νεκρής ζώνης, κατά μήκος της γραμμής καταπαύσεως του πυρός. Είναι σαφές πως οι τελευταίες εξελίξεις, τα όσα παρακολουθούμε την προέλαση στη νεκρή ζώνη στην Πύλα, αποτελούν μέρος των σχεδιασμών αυτών.

ΜΕ πρόφαση, όπως συναφώς μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, τον… αφθώδη πυρετό. Σημειώνεται ότι στην περιοχή λειτουργούν υποστατικά ιδιοκτησίας Τουρκοκυπρίων, τα οποία διαθέτουν γάλα στις ελεύθερες περιοχές. Οι κατοχικές δυνάμεις παρεμποδίζουν ελέγχους από λειτουργούς των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας. Αυτή είναι προφανώς η δικαιολογία. Όχι πως χρειάζεται η κατοχική πλευρά πρόφαση, αφορμή, δικαιολογία. Αλλά σε αυτή τη φάση αυτό το αφήγημα προβάλλεται.

ΑΥΤΗ είναι μια διάσταση του θέματος, η παρεμπόδιση δηλαδή των κτηνιάτρων. Η άλλη είναι πως η κατοχική πλευρά επιδιώκει την επέκταση της στη νεκρή ζώνη. Επιχειρεί να επιβάλλει με τις παράνομες ενέργειες της, νέα τετελεσμένα επί του εδάφους.

ΟΙ προκλητικές αυτές ενέργειες της κατοχικής Τουρκίας και των εγκάθετων της στα κατεχόμενα, έχουν προκαλέσει τη αντίδραση της Ειρηνευτικής Δύναμης (ΟΥΝΦΙΚΥΠ). Η αντίδραση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, που συνήθως επιχειρεί να κρύψει κάτω από το χαλί τα προβλήματα ή τηρεί ίσες αποστάσεις, καταγράφεται στα θετικά. Από την πρώτη στιγμή, η Δύναμη έχει πυκνώσει τις περιπολίες στην περιοχή ενώ προκλήθηκε και επεισόδιο μεταξύ των δυο πλευρών. Των κατοχικών δυνάμεων και της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

ΤΑ Ηνωμένα Έθνη από την πρώτη ημέρα αντέδρασαν με παρέμβαση και της Νέας Υόρκης. Υπήρξε αντίδραση στο επίπεδο του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, ο οποίος κάκισε τη «μη εξουσιοδοτημένη είσοδο προσωπικού ασφαλείας των Τουρκοκυπρίων εντός της ουδέτερης ζώνης».

ΟΙ τουρκικές ενέργειες έχουν οδηγήσει, ως γνωστό, την Κυπριακή Δημοκρατία να προβεί σε έντονα διαβήματα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και στη Λευκωσία προς ισχυρούς διεθνείς παίκτες.

Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι έντονη και κατηγορηματική καθώς γνωρίζει τους ευρύτερους σχεδιασμούς της κατοχικής δύναμης. Η Λευκωσία υποδεικνύει στο Διεθνή Οργανισμό, αλλά και προς κάθε κατεύθυνση, την ανάγκη να υπάρξουν παρεμβάσεις προς την κατοχική πλευρά, για την αποκατάσταση του στάτους κβο στην περιοχή της νεκρής ζώνης.