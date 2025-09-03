Τους τελευταίους μήνες, έχει κυκλοφορήσει αρθρογραφία που ισχυρίζεται ότι ο ισραηλινός στρατός στοχεύει σκόπιμα δημοσιογράφους στη Γάζα. Τέτοιες κατηγορίες δεν είναι μόνο αβάσιμες, αλλά και επικίνδυνες. Αγνοούν μια οδυνηρή πραγματικότητα: οι τρομοκρατικές οργανώσεις στη Γάζα, πρώτα και κύρια η Χαμάς, εκμεταλλεύονται κυνικά τη δημοσιογραφική ιδιότητα ως μέρος της πολεμικής τους τακτικής.

Ο ισραηλινός στρατός λαμβάνει κατά τις επιχειρήσεις του όλα τα εφικτά μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τις απώλειες σε αμάχους, περιλαμβανομένων των δημοσιογράφων. Δεν έχει ποτέ – και δεν πρόκειται ποτέ – να στοχοποιήσει σκόπιμα δημοσιογράφους. Ωστόσο, οι ενεργές ζώνες μάχης, ιδιαίτερα σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές, αναπόφευκτα ενέχουν κινδύνους για οποιονδήποτε παραμένει κοντά.

Αυτό που παραγνωρίζεται είναι το γεγονός ότι τρομοκράτες συστηματικά επικαλούνται ψευδώς την ιδιότητα του δημοσιογράφου προκειμένου να καλύψουν τις δραστηριότητές τους. Πρόσφατες αποκαλύψεις φανερώνουν ένα ανησυχητικό μοτίβο:

Στις 25 Μαρτίου 2025, το Ισραήλ εξουδετέρωσε τον Χοσάμ Μπασέλ Αμπντέλ Καρίμ Σαμπάτ, ελεύθερο σκοπευτή της Χαμάς από το Τάγμα Μπέιτ Χανούν, ο οποίος παρουσιαζόταν ως δημοσιογράφος του Al Jazeera. Εσωτερικά έγγραφα της Χαμάς αποκάλυψαν την ένταξη του στις στρατιωτικές τάξεις της από το 2019.

Το Ισραήλ, επίσης, εξουδετέρωσε τον Χασάν Αμπντέλ Φατάχ Μοχάμεντ Άσλιχ, τρομοκράτη της Χαμάς, ο οποίος διείσδυσε στο Ισραήλ και συμμετείχε ενεργά στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Μεταμφιεσμένος ως δημοσιογράφος, ο Άσλιχ κατέγραψε λεηλασίες, εμπρησμούς και δολοφονίες, εξυπηρετώντας τους προπαγανδιστικούς σκοπούς της Χαμάς. Μάλιστα, ανέβασε με περηφάνια το υλικό αυτό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Αργότερα, σκοτώθηκε σε ακριβές πλήγμα στο Νοσοκομείο Νάσερ, όπου η Χαμάς είχε κρυφτεί ανάμεσα σε αμάχους.

Τον περασμένο Ιούνιο, ο ισραηλινός στρατός αποκάλυψε δύο τρομοκράτες της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ οι οποίοι λειτουργούσαν με το πρόσχημα της δημοσιογραφικής ιδιότητας μέσα από την αυλή του Αραβικού Νοσοκομείου Αλ-Άχλι στην πόλη της Γάζας.

Τέλος, πρόσφατα, στις 10 Αυγούστου, ο ισραηλινός στρατός εξουδετέρωσε τον Άνας Αλ-Σαρίφ, ανώτερο διοικητή της Χαμάς ο οποίος, επίσης, παρουσιαζόταν ως δημοσιογράφος του Al Jazeera. Έγγραφα που βρέθηκαν στη Γάζα και περιλάμβαναν καταλόγους προσωπικού, αρχεία εκπαίδευσης τρομοκρατών και αποδείξεις μισθοδοσίας, επιβεβαιώνουν την ενεργή του υπηρεσία στη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, παρά το δήθεν δημοσιογραφικό του προφίλ.

Αυτά δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Αντανακλούν μια εσκεμμένη στρατηγική της Χαμάς η οποία εργαλειοποιεί το επάγγελμα της δημοσιογραφίας. Σκοπός της είναι να θολώνει τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ νόμιμων ανταποκριτών και ενόπλων και να χρησιμοποιεί ως ασπίδα τις θεσμικές προστασίες του Τύπου για να προφυλάσσει τους τρομοκράτες της.

Αυτή η κατάσταση πραγμάτων θέτει τους πραγματικούς δημοσιογράφους σε θανάσιμο κίνδυνο. Όταν τρομοκράτες μεταμφιέζονται σε δημοσιογράφους, υπονομεύουν την αξιοπιστία και την ασφάλεια όσων είναι αφοσιωμένοι στην αλήθεια. Το Ισραήλ λυπάται για κάθε απώλεια αμάχων, περιλαμβανομένων των δημοσιογράφων, αλλά δεν μπορεί να επιτρέψει σε τρομοκρατικές οργανώσεις να εκτοξεύουν ρουκέτες σε ισραηλινές πόλεις ή να σφαγιάζουν αμάχους υπό το κάλυμμα των δημοσιογραφικών διαπιστεύσεων.

Πριν από κάθε πλήγμα, ο ισραηλινός στρατός εφαρμόζει εκτεταμένα μέτρα για να περιορίσει τις επιπτώσεις: ακριβή χρήση πυρομαχικών, εναέρια παρακολούθηση και πολυεπίπεδες αξιολογήσεις πληροφοριών. Καμία άλλη στρατιωτική δύναμη που αντιμετωπίζει τέτοιας κλίμακας απειλές δεν επιδεικνύει τόση αυτοσυγκράτηση.

Η πραγματική απειλή για τη δημοσιογραφία στη Γάζα δεν είναι το Ισραήλ. Είναι η Χαμάς και η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ που χειραγωγούν, εκμεταλλεύονται και θέτουν σε κίνδυνο τον Τύπο προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους δικούς τους βίαιους σκοπούς. Η διεθνής κοινότητα, και ιδιαίτερα τα υπεύθυνα μέσα ενημέρωσης, οφείλουν να αναγνωρίσουν αυτή την πραγματικότητα και να καταδικάσουν την κατάχρηση της δημοσιογραφίας ως ασπίδα για την τρομοκρατία.

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις απειλές κατά των πολιτών του, ενώ θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για τον περιορισμό των κινδύνων στους αμάχους. Δεν θα στοχοποιήσει ποτέ σκόπιμα δημοσιογράφους που επιτελούν το ουσιαστικό τους έργο.

*Πρέσβης του Ισραήλ στην Κύπρο