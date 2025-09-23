Το διακύβευμα των βουλευτικών εκλογών του Μαΐου 2026 είναι τεράστιο. Ο λαός θα κρατήσει ξανά στα χέρια του την τύχη της χώρας και θα αποφασίσει αν θα εμπιστευθεί ή θα απορρίψει πρόσωπα και πολιτικές. Η κοινωνία μας δεν αντέχει άλλα πειράματα, ούτε κούφιες υποσχέσεις. Χρειάζεται καθαρό λόγο, προτάσεις ουσίας και σχέδιο ανάπτυξης και προόδου.

Στις καθημερινές συναντήσεις με τους πολίτες γίνεται ολοφάνερη η δυσπιστία απέναντι στην πολιτική και τους πολιτικούς. Και έχουν δίκιο. Γιατί είδαν πολλά, γιατί απογοητεύτηκαν, γιατί κουράστηκαν. Όμως πίσω από αυτή τη δυσπιστία κρύβεται μια μεγάλη αγωνία: για το μέλλον των παιδιών και των εγγονιών τους, για το μέλλον αυτού του τόπου.

Το ερώτημα είναι: μπορεί η κοινωνία να αντέξει κι άλλους πειραματισμούς; Μπορεί να επιτρέψει να την ξεγελάσουν με μεγάλα λόγια χωρίς περιεχόμενο; Η απάντηση είναι όχι. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε με πράξεις, με συγκεκριμένες λύσεις, με εμπειρία και τεχνογνωσία.

Το μεγάλο διακύβευμα των εκλογών είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Να πείσουμε ξανά τους πολίτες ότι δεν είμαστε απέναντί τους αλλά δίπλα τους. Ότι δεν είμαστε εκεί για να διαχειριστούμε απλώς την καθημερινότητα, αλλά για να δώσουμε προοπτική και ελπίδα.

Σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα, σε ένα ευρωπαϊκό κράτος που παλεύει να σταθεί όρθιο και να προχωρήσει μπροστά, οφείλουμε να δούμε στα μάτια τον πατέρα που αγωνιά πώς θα τα βγάλει πέρα μέχρι το τέλος του μήνα. Να δούμε την εργαζόμενη μητέρα που σηκώνει στους ώμους της οικογένεια και νοικοκυριό. Να δώσουμε στους νέους μας την ελπίδα ότι μπορούν να μείνουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Να κοιτάξουμε την τρίτη ηλικία και να την πείσουμε ότι δεν είναι πολίτες δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας.

Η ψήφος του λαού θα κρίνει ποιοι πραγματικά μπορούν να οδηγήσουν την Κύπρο μπροστά. Οι εποχές αλλάζουν, η καλή θέληση από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζεται γνώση, χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται φρεσκάρισμα στο πολιτικό σκηνικό. Αλλά πάντα πάνω στις ίδιες διαχρονικές αρχές και αξίες που μας κράτησαν όρθιους στα δύσκολα.

Η κοινωνία ζητά σταθερότητα και προοπτική. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και με ξεκάθαρο σχέδιο για το αύριο. Το μέλλον αυτού του τόπου δεν είναι για πειραματισμούς. Είναι για όσους πραγματικά θέλουν και κυρίως μπορούν.

*Μέλος Π.Γ. ΔΗΣΥ. Πρόεδρος του Συνδέσμου Εκτιμητών Ακινήτων Κύπρου