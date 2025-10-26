Οι λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα για την ανάδειξη «προέδρου» στο ψευδοκράτος, πραγματοποιήθηκαν στις 19 Οκτωβρίου με τους εποίκους να αποτελούν την πλειοψηφία των ψηφοφόρων. Την ίδια ώρα, στις ελεύθερες περιοχές, η πολιτική ελίτ που ισχυρίζεται ότι δεν αναγνωρίζει ούτε το ψευδοκράτος ούτε τους εποίκους, συνεχίζει να αντιμετωπίζει αυτές τις εκλογές σαν να είναι νόμιμες. Οι πραγματικοί πατριώτες αυτού του τόπου έχουν από καιρό αντιταχθεί σε αυτή την υποκρισία και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται εναντίον της.

Αυτές τις μέρες γίναμε μάρτυρες της παραληρηματικής ατμόσφαιρας που δημιουργήθηκε ξανά από πολιτικά κόμματα και την κυβέρνηση μετά την ανάδειξη του Τουφάν Έρχιουρμαν ως της νέας φωνής του ψευδοκράτους. Ο ενθουσιασμός στις ελεύθερες περιοχές ήταν σίγουρα μεγαλύτερος απ’ ό,τι στα κατεχόμενα. Ήταν τόσος, που ακόμη και ο Έρχιουρμαν, ο οποίος συχνά λέει ότι «η πραγματική κατοχή σε αυτό το νησί είναι η κατοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας από τους Ελληνοκύπριους», φέρεται να εξεπλάγην.

Ενεργός στην πολιτική από το 2013, ο Έρχιουρμαν ξεκίνησε την καριέρα του στην εθνικιστική παράταξη Ενωμένες Δυνάμεις του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP). Πριν επιστρέψει στην Κύπρο, εργάστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας. Εκπροσωπεί μια ομάδα που κρατά αποστάσεις από τους Ελληνοκύπριους, θεωρεί την Τουρκία ως τον μοναδικό της εταίρο και ποτέ δεν έκρυψε αυτή τη στάση. Αν και αργότερα επισκέφθηκε τις ελεύθερες περιοχές, σε συνέντευξή του 2019 δήλωσε με υπερηφάνεια: «Δεν έχω περάσει προς τον νότο εδώ και πολύ καιρό και δεν σκοπεύω να το κάνω».

Το CTP είναι αδελφό κόμμα του ΑΚΕΛ, αλλά αυτό δεν λέει και πολλά για τον Έρχιουρμαν. Τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν ο Στέφανος Στεφάνου του ΑΚΕΛ χρησιμοποίησε τη λέξη «κατοχή» κατά τη διάρκεια συνάντησης της Σοσιαλιστικής Διεθνούς όπου το CTP τον είχε προσκαλέσει, ο Έρχιουρμαν πήρε το μικρόφωνο και επανέλαβε τη φράση του: «Η πραγματική κατοχή σε αυτό το νησί είναι η κατοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας από τους Ελληνοκύπριους.» Ο Στεφάνου δεν είπε τίποτα.

Ως ο κύριος αρχιτέκτονας του δόγματος «δύο κρατών αν οι συνομιλίες αποτύχουν», ο Έρχιουρμαν δεν αναφέρθηκε σχεδόν καθόλου στους Τουρκοκύπριους, οι οποίοι πια αποτελούν μειονότητα ανάμεσα στους εποίκους, καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας. Για να κερδίσει ψήφους, αναβίωσε παλιές τακτικές από την εποχή του Σχεδίου Ανάν, όπως το να προσφέρει φανταστικές υπηκοότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας στους εποίκους.

Άλλοι πυλώνες της εκστρατείας του περιλαμβάνουν τη δήλωση ότι η παρουσία της Τουρκίας ως εγγυήτριας είναι «μη διαπραγματεύσιμη», την υπόσχεση «να μην συγκρουστεί ποτέ με την Τουρκία» και την επαναλαμβανόμενη φράση ότι «η Άγκυρα είναι η δεύτερη πατρίδα» του. Για τους υδρογονάνθρακες, έφτασε στο σημείο να διεκδικήσει δικαιώματα στις ακτές της Πάφου και της Λεμεσού εκ μέρους του ψευδοκράτους. Εξάλλου, «Ας μοιράσουμε την Κύπρο, το μισό είναι δικό μου, και το μισό του μισού σου είναι επίσης δικό μου» είναι ακριβώς αυτό που επιθυμεί η Τουρκία καθώς η Κύπρος βρίσκεται στο επίκεντρο νέων εμπορικών και ενεργειακών οδών.

Πολιτικοί και δημοσιογράφοι στις ελεύθερες περιοχές έσπευσαν να πανηγυρίσουν και να διδάξουν αυτό που αποκαλούν «απορριπτικό μέτωπο», χωρίς να γνωρίζουν τίποτα για τον Έρχιουρμαν, αλλά παρουσιάζοντάς τον ως περιστέρι. Όμως, οι Τουρκοκύπριοι γνωρίζουν ότι δεν είναι ούτε περιστέρι ούτε γεράκι. Είναι περισσότερο ένας πολιτικός γύπας. Τρέφεται από την προ πολλού νεκρή ιδέα της δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας και πιθανότατα θα επιδιώξει να τη διαγράψει από την ιστορία. Όσοι πανηγυρίζουν σήμερα, θα είναι συνυπεύθυνοι όταν καταβροχθίσει τις ψεύτικες ελπίδες που οι ίδιοι σπέρνουν και όταν ίσως καταφέρει να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο την απόσταση μεταξύ των Κυπρίων.

Ίσως αυτό είναι ακριβώς που επιδιώκουν. Η επόμενη περίοδος θα υπενθυμίσει αναπόφευκτα στους Κυπρίους μια αλήθεια: Η Κύπρος δεν είναι διαιρεμένη, αλλά είναι κατεχόμενη. Και η λύση δεν είναι η επανένωση, αλλά η απελευθέρωση.

*Πολιτικός αναλυτής, Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων.