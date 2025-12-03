Η 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, είναι μια ημέρα αφιερωμένη στην ισότητα, την προσβασιμότητα και το σεβασμό προς όλους τους συνανθρώπους μας. Για την κοινότητα των Κωφών της Κύπρου, η ουσιαστική προσβασιμότητα ξεκινά από τη γλώσσα: την Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα (ΚΝΓ).

Η αναγνώριση της ΚΝΓ το 2006 ήταν μια ιστορική στιγμή. Δεν ήρθε εύκολα. Ήταν αποτέλεσμα επιμονής, αγώνα και διεκδίκησης.

Εγώ ήμουν η πρώτη που υπέβαλα επίσημη πρόταση στον πρώην βουλευτή Γιάννο Λαμάρη, ζητώντας την αναγνώριση της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας. Παρά τις προσπάθειες, η πρόταση δεν εγκρίθηκε αρχικά από τη Βουλή.

Δεν σταμάτησα.

Ετοιμάστηκε επιστολή και μαζί με τον κ. Λαμάρη μεταβήκαμε στο Προεδρικό Μέγαρο για προσωπική συνάντηση με τον τότε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσσο Παπαδόπουλο. Του εξήγησα τη βαθιά ανάγκη της αναγνώρισης για την κοινότητα των Κωφών.

Ο Πρόεδρος συμφώνησε, ενέκρινε και υπέγραψε την αναγνώριση της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας και παρέδωσε επίσημα το θέμα στον κ. Λαμάρη για προώθηση στη Βουλή.

Στην προσπάθεια αυτή είχαμε τη στήριξη —και μόνο στήριξη— των τότε βουλευτών Καίτης Κληρίδη και Γιώργου Περδίκη, οι οποίοι υποστήριξαν τη σημασία του θέματος.

Η αναγνώριση εγκρίθηκε από τη Βουλή το 2006, αφήνοντας ένα σημαντικό έργο, στο οποίο ο αείμνηστος Τάσσος Παπαδόπουλος είχε καθοριστικό ρόλο.

Η ΚΝΓ δεν είναι απλώς τρόπος επικοινωνίας, είναι γλώσσα, ταυτότητα και πολιτισμός της κοινότητας των Κωφών. Η πρόσβαση στη γλώσσα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα — χωρίς αυτήν, δεν υπάρχει αληθινή ισότητα.

Παρόλα αυτά, η πραγματικότητα στην Κύπρο παραμένει δύσκολη.

Παρά την επίσημη αναγνώριση, η Νοηματική Γλώσσα δεν έχει ενταχθεί:

ούτε στα σχολεία,

ούτε στα νοσοκομεία,

ούτε στα αεροδρόμια,

ούτε στις δημόσιες υπηρεσίες.

Η μόνη σταθερή παρουσία της είναι στην τηλεόραση, μόνο κατά τη διάρκεια των ειδήσεων.

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν εκπαιδευμένοι διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας που παραμένουν άνεργοι, επειδή δεν τους δίνεται χώρος και θεσμική εφαρμογή. Η κοινωνία μας χάνει πολύτιμη γνώση και προσβασιμότητα που ήδη υπάρχει, αλλά δεν αξιοποιείται.

Πραγματική προσβασιμότητα σημαίνει: μόνιμη διερμηνεία σε όλες τις βασικές υπηρεσίες, σχεδιασμό υποδομών για όλους, σεβασμό στη γλωσσική ταυτότητα των Κωφών, δίγλωσση εκπαίδευση για τα Κωφά παιδιά, ενεργή συμμετοχή των Κωφών στη δημόσια ζωή.

Η προσβασιμότητα δεν είναι προνόμιο — είναι δικαίωμα.

Νέα καλλιτεχνική δράση – Τα δύο τραγούδια μου που κυκλοφορούν σύντομα

Με χαρά ανακοινώνω ότι σύντομα θα προβληθούν δημόσια στο YouTube δύο νέα τραγούδια με στίχους δικούς μου:

1. «Αγάπη Μόνο» – Χριστουγεννιάτικο τραγούδι

Ένα τραγούδι για τους άστεγους, τους φτωχούς, τους ανθρώπους που δεν έχουν στέγη ούτε φαγητό.

Συμμετέχουν οι Δήμος Μπέκε και Άγγελος Δήμου.

2. «Στη Σιωπή της Καρδιάς»

Ένα τραγούδι που έγραψα για την κοινότητα των Κωφών, για όσα ζουν και νιώθουν μέσα στη σιωπή και τη δύναμή τους.

Θα κυκλοφορήσει με τη φωνή της διάσημης Μπέσσυς Αργυράκη.

Και τα δύο τραγούδια μεταφέρουν μηνύματα αγάπης, ανθρωπιάς και ευαισθησίας.

Η 3η Δεκεμβρίου μάς θυμίζει ότι κάθε άνθρωπος αξίζει να ακούγεται — ακόμη και όταν η φωνή του εκφράζεται μέσα από τη Νοηματική Γλώσσα.

Η κοινωνία μας έχει ακόμη δρόμο, αλλά με αγώνα, επιμονή και ενότητα μπορούμε να χτίσουμε ένα πραγματικά προσβάσιμο μέλλον.

Δασκάλα Νοηματικής Γλώσσας