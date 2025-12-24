Μετά την βεβήλωση των ιερών, των θείων, της πίστης, της παράδοσης, της ιστορίας μας του έθνους των Ελλήνων, γιατί μιλάτε για καταπάτηση της ελευθερίας της έκφρασης του βέβηλου ζωγράφου.

Για ποια ελευθερία μιλάτε και για ποιους καλλιτέχνες αναφέρεστε, όταν αυτοί οι ίδιοι δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα μας, εμάς των Χριστιανών και όχι τα δικά σας. Είστε άθεοι δικαίωμα σας, αλλά μην μολύνετε τα δικά μας πιστεύω, όπως εμείς δεν μολύνουμε τα δικά σας.

Γιατί όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, εδώ κάτι πηγαίνει λάθος, διότι ετυμολογικά η λέξη έκφραση προέρχεται από την Ελληνική λέξη που σχηματίζεται από το πρόθεμα «εκ» έξω και το «φράση» ομιλία, τρόπος ομιλίας «μιλάς έξω» ή να «βγάζεις λόγο». Που είδατε την παραβίαση;

Αυτό που παρουσιάζει αυτός ο κακοτέχνης και όχι καλλιτέχνης, είναι ότι το καλό το κάνει κακό, βέβηλο και βλάσφημο μιας απεικόνισης του θείου, που προβάλλει την χυδαιότητα, αισχρότητα, αναίδεια, με θράσος για τα δικά μας πιστεύω των Χριστιανών και αυτό λέγεται παραβίαση της δικής του έκφρασης;

Ελευθερία όπως αναγράφεται και στον τίτλο «παρά το ελεύθειν όπου ερά τις» ετυμολογικά ερμηνεύεται να πηγαίνει κάποιος εκεί όπου αγαπά/επιθυμεί δεν είναι το να μην είσαι σκλάβος ή δούλος, αλλά να πηγαίνεις όπου αγαπάς, να πράττεις εν γένει σύμφωνα με ότι αγαπάς.

Επιτίθεται κατά των θείων, δηλαδή παραβιάζει την δική μας ελευθερία, της ίδιας της πίστης του Χριστού μας, της Παναγίας μας, των δικών μας πιστεύω, που πράττουμε εν γένει και στρεφόμαστε σύμφωνα με ότι αγαπούμε στην ίδια την αγάπη, που είναι ο Χριστός μας. Ούτε να βλέπουμε αυτό που αγαπάμε όπως το θέλουμε και πιστεύουμε δεν μπορούμε πιά;

Σύμφωνα και με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, Α’ Καθολική επιστολή, Κεφάλαιο Δ, στίχος 16, ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη, εν τω Θεώ μένει και ο Θεός εν αυτώ. Δηλαδή ο Θεός είναι η αγάπη και η πηγή της αγάπης και όποιος μένει εις αυτήν την αγάπη και την ασκεί δια των έργων, μένει εν τω Θεώ και ο Θεός εν αυτώ. Αυτή η αγάπη παραβιάζετε.

Αυτός ο βέβηλος, ο βλάσφημος, παραβιάζει κατάφορα τα δικά μας, επαναλαμβάνω, ανθρώπινα δικαιώματα, εμάς των Χριστιανών και όχι κανενός άλλου και κακώς αναφέρουν τα κόμματα αυτά που αναφέρουν, οι πολιτικοί με προσεγμένες ανακοινώσεις, καθώς και το Υφυπουργείο Πολιτισμού, ότι παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ελευθερία της έκφρασης.

Εν κατακλείδι αποτελεί ντροπή, όνειδος και αποτροπιασμό για την κατάντια της Κυπριακής Πολιτείας και του ίδιου του ζωγράφου, ο οποίος καθόλου τυχαία επέλεξε τον χρόνο δημοσιοποίησης αυτών των εκτρωμάτων, βανδάλων, βλάσφημων ζωγραφιών, την περίοδο των Χριστουγέννων, για το οποίο δεν υπάρχει χαρακτηρισμός. Επίσης καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας εναντίον οποιουδήποτε πολίτη της δημοκρατίας μας. Επειδή το «δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού», ερωτούμε τι έκανε από το 2021 το Υπουργείο Παιδείας για την συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου, ο οποίος από τότε παρουσίασε πάλι τα ίδια βέβηλα και βλάσφημα προς τα Θεία και σκεφτείτε τα ίδια τα παιδιάς μας, τι σκέφτονταν για αυτόν τον άνθρωπο, ότι ακόμη και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας τον κρατούσε στην θέση του, γιατί με τον τρόπο του και τις ενέργειες του από διδάσκαλος έγινε διδάσκακος.

Κυρίες και κύριοι δεν είναι αφήγημα που ορισμένοι λόγιοι αναφέρεστε, ούτε μια ιδέα, ούτε μια σκέψη, αλλά είναι η ίδια η ιστορία του Έθνους μας που μολύνεται εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια και για όσους δεν την πιστεύουν, που έχουν αυτό το δικαίωμα, να μην παραβιάζουν και να σέβονται τα δικά μας δικαιώματα της πίστης των Χριστιανών.

Καλά Χριστούγεννα σε όλους τους συνανθρώπους μας. Αυτό είναι η ελευθερία και η έκφραση του πολιτισμού μας. Αυτό μας παρέδωσαν οι πρόγονοι μας, από πάππου προς πάππο και αυτό έχουμε υποχρέωση να παραδώσουμε και στις επόμενες γενιές. Και όπως είπε και ο Κύριος «Όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα ομολογήσω και εγώ αυτόν ενώπιον του πατρός μου». Όλοι εμείς ομολογούμε ότι συ Κύριε είσαι ο μοναδικός αληθινός Υιός του Θεού, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα. Σε παρακαλούμε ΚΥΡΙΕ που το όνομα σου σημαίνει έλεος, φιλανθρωπία και αγάπη (Ψαλμοί Δαυίδ 142 στ. 11), σε ικετεύουμε να μας συγχωρήσεις όλους εμάς τους αμαρτωλούς Χριστιανούς, τους άθεους, τους αλλόθρησκους και τους εχθρούς μας.

Και όπως είπε και ο εθνικός μας ποιητής Δ. Σολωμός, <<Εθνικό το αληθές>>, η αλήθεια προάγει το έθνος.

Ταξχος (Π.Α.) ε.α.