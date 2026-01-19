Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία από την 1η Ιανουαρίου 2026, αποτελεί μια κορυφαία ιστορική στιγμή για την Πατρίδα μας. Η Προεδρία δεν είναι μια τυπική εναλλαγή ρόλων αλλά μια κρίσιμη δοκιμασία πολιτικής ωριμότητας και αξιοπιστίας. Είναι τέτοιες στιγμές που χρειάζονται δυνάμεις που συνδυάζουν Ευρωπαϊκή γνώση, πολιτική σοβαρότητα και κοινωνική ευθύνη.

Η Πατρίδα μας καλείται να κάνει πράξη, σε επίσημο επίπεδο, τον ιστορικό της ρόλο ως γέφυρα μεταξύ τριών Ηπείρων. Δεν είναι απλά ένα απομακρυσμένο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα κράτος – μέλος με σημαντική γεωστρατηγική θέση που έχει την ικανότητα να φέρει στο ίδιο τραπέζι την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Μέση Ανατολή, χώρες του Κόλπου, την Ινδία και χώρες του Αραβικού κόσμου σε μια δύσκολη περίοδο ανά το παγκόσμιο με έντονες γεωπολιτικές αναταράξεις. Απόδειξη, η παρουσία στην τελετή έναρξης ηγετών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους οποίους η χώρας μας θεωρείται αξιόπιστος εταίρος για συνεργασία.

Για την Πατρίδα μας η Προεδρία δεν αφορά μόνο υψηλή διπλωματία αλλά μπορεί να έχει και απτά οφέλη για την καθημερινότητά των πολιτών όπως π.χ η φιλοξενία χιλιάδων συνέδρων και αξιωματούχων δίνει τεράστια ώθηση στον τομέα των υπηρεσιών, της εστίασης και των μεταφορών.

Σήμερα οι Ευρωπαίοι πολίτες βιώνουν την εργασιακή ανασφάλεια και την πίεση στο οικογενειακό εισόδημα και οι απαντήσεις δεν βρίσκονται στα συνθήματα αλλά στη σοβαρή πολιτική επέμβαση. Η Κυπριακή Προεδρία πρέπει να δώσει έμφαση σε μια πιο κοινωνική Ευρώπη που προστατεύει τον εργαζόμενο, στηρίζει τα μεσαία στρώματα και διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες.

Μια πετυχημένη Προεδρία θα ενισχύσει τη διεθνή αξιοπιστία της Κύπρου και θα ανοίξει δρόμους για επενδύσεις, ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας. Θεωρώ ότι η ανάπτυξη πρέπει να μεταφράζεται σε καλύτερους μισθούς, περισσότερη ασφάλεια και πραγματικές προοπτικές για όλες τις ηλικίες των πολιτών.

Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί και μια κορυφαία πολιτική ευκαιρία για ουσιαστική παρέμβαση στο πιο κρίσιμο εθνικό μας ζήτημα: το Κυπριακό.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η τουρκική αδιαλλαξία και επεκτατικότητα εντείνεται και οι προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο πολλαπλασιάζονται, η Κύπρος καλείται να αξιοποιήσει κάθε ευρωπαϊκό και διεθνές εργαλείο. Με την Προεδρία παρέχεται η ευκαιρία η Κύπρος να επαναφέρει το ζήτημα εκεί που ανήκει – στην καρδιά της Ευρώπης.

Το Κυπριακό είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα εισβολής, κατοχής και παραβίασης του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου και αυτό πρέπει να γίνει σαφές σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρα με πολιτική συνέπεια και θεσμική σοβαρότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μιλά για κράτος δικαίου, σύνορα και ασφάλεια όταν ένα κράτος – μέλος παραμένει υπό κατοχή.

Είναι μια ευκαιρία να τεθούν με σαφήνεια τα ζητήματα ασφάλειας, εγγυήσεων και ξένων στρατευμάτων. Μια ενωμένη Κύπρος, πλήρες κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς στρατεύματα και αναχρονιστικές εγγυήσεις είναι προς όφελος και της ίδιας της Ευρώπης.

Θεωρώ ότι η Πατρίδα μας πρέπει να αξιοποιήσει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μοχλό πίεσης διεκδίκησης και προοπτική λύσης σε μια γραμμή ευθύνης που συνδυάζει τον πατριωτισμό, την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την εθνική αξιοπρέπεια. Μόνο μέσα από τη σταθερή ευρωπαϊκή πορεία μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο και λειτουργικό κράτος. Η επανένωση της Πατρίδας μας δεν είναι σύνθημα αλλά πολιτική ευθύνη απέναντι στις επόμενες γενιές.

Η Κυπριακή Προεδρία δεν θα κριθεί μόνο από τις Βρυξέλλες. Θα κριθεί πρώτιστος από τους Κύπριους πολίτες. Αν η Ευρώπη θα γίνει πιο κοντινή, πιο δίκαιη και πιο χρήσιμη στην καθημερινότητα τους.

Για τους επόμενους έξι μήνες, τουλάχιστο, η Κύπρος μας δεν «κείται μακράν». Η καρδιά της Ευρώπης θα κτυπά εδώ. Η Πατρίδα μας επιτέλους δεν απομονώνεται, αλλά συνεργάζεται, διεκδικεί με σοβαρότητα και αξιοπιστία.

* Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας Δημοκρατικής Παράταξης – Συνεργασία

Υποψήφια Βουλευτής Λευκωσίας