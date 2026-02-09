Μια σημαντική και άκρως επίκαιρη διημερίδα διοργανώθηκε (6+7/2/2026) από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Νομική Σχολή) και το Κέντρο Διεθνούς Δικαίου και Διπλωματίας/ Διεθνολογικές Συναντήσεις Ναυπλίου, με θέμα: «Κυπριακό, λύσεις και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Δικαιοπολιτικού Κεκτημένου».

Με μια πλειάδα εκλεκτών ακαδημαϊκών, συνταγματολόγων, διεθνολόγων, νομικών και δημοσιογράφων, από την Ελλάδα και την Κύπρο, αναλύθηκε η σαθρότητα και το ολέθριο του Σχεδίου Ανάν και συνακόλουθα η ανεκδιήγητη εμμονή της πολιτικής ηγεσίας της Κύπρου στην τουρκοδιζωνική.

Επίσης καταρρίφθηκαν επιχειρήματα για τη συνέχιση της ακολουθούμενης καταστροφικής πορείας στο Κυπριακό. Και, φυσικά, υπογραμμίστηκε με έμφαση και αμάχητα επιχειρήματα ότι, έστω και τώρα, και ειδικά διά της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Λευκωσία οφείλει ν’ αλλάξει στρατηγική και ν’ απαιτήσει, επιτέλους, αυτά που δικαιούται ως κράτος-μέλος της ΕΕ: Εφαρμογή του Κοινοτικού Κεκτημένου σε όλη την επικράτεια και εμμονή στη διεθνή νομιμότητα.

Αντ’ αυτού, ξένοι παρεμβαλλόμενοι και δικοί μας πολιτικοί, με επικεφαλής τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, υποβάλλουν ότι: Κάτι κινείται, κάτι ετοιμάζεται και, το χειρότερο, πανηγυρίζουν επειδή γίνεται συζήτηση για ΜΟΕ και άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων. Αυτή είναι η… επιτυχία της κυπριακής ηγεσίας:

Ο ολέθριος υποβιβασμός του Κυπριακού, διεθνούς προβλήματος τουρκικής εισβολής και κατοχής, εποικισμού και εθνοκάθαρσης, σε επίπεδο οδοφραγμάτων και μονομερών ελληνικών ΜΟΕ προς τους… poor Turks, χωρίς ανταλλάγματα!

Ο Ν. Χριστοδουλίδης – όπως και οι προκάτοχοί του, Κληρίδης, Τάσσος, Χριστόφιας, Αναστασιάδης, – ΑΣΕΒΕΙ βάναυσα προς την ήδη και βροντερά και δημοκρατικά εκπεφρασμένη απόφαση του κυπριακού Ελληνισμού ν’ απορρίψει το Σχέδιο Ανάν και, δι’ αυτού, την τουρκοδιζωνική τερατουργία. Είναι πρωτοφανές στα πολιτικά χρονικά:

Ο λαός αποφασίζει κυρίαρχα και απορρίπτει ένα Σχέδιο, που θα παρέδιδε την Κύπρο αύτανδρη σε μια νέα τουρκοκρατία, διασώζει την Κυπριακή Δημοκρατία και η πολιτική ηγεσία, ανεπαρκής, ψοφοδεής, τουρκοφοβική, επιμένει σε μια καταστροφική πορεία προς το βάραθρο. Είναι case study στην ψυχιατρική!

Ο Τάσσος είχε μία, μοναδική, ιστορική και ανεπανάληπτη ευκαιρία, στις 24/4/2004, ν’ αλλάξει τον ρουν του Κυπριακού και, αντί των χιλιάδων σελίδων του Σχεδίου Ανάν, να προτείνει μισή σελίδα για την έναρξη διαπραγματεύσεων σε νέα βάση, αφού ήδη η Κυπριακή Δημοκρατία ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για λόγους πιθανής επανεκλογής του στην προεδρία, προτίμησε να παραμείνει κοινοτάρχης αντί ν’ αναδειχθεί σε Εθνάρχη.

Τι ήταν το Σχέδιο Ανάν; Ήταν η μεγαλύτερη νίκη των Τούρκων και η πιο συνθλιπτική ήττα για τους Έλληνες. Απορρίπτοντας το Σχέδιο, οι Κύπριοι απέρριψαν και τις άπειρες ελληνικές υποχωρήσεις και, αυτονόητα, την αγγλοτουρκοφρενή διζωνική ανωμαλία. Κι όμως:

Πέραν των εκβιασμών, των Μικρασιατικών Καταστροφών, των απειλών, των εκφοβισμών, η κυπριακή πολιτική ηγεσία, ανίκανη ν’ αδράξει την ευκαιρία και να χαράξει μια νέα πολιτική και στρατηγική, στηριγμένη στις ευρωπαϊκές αρχές, αξίες και βασικές ελευθερίες, προτίμησε να βουλιάξει στον δηλητηριώδη βάλτο της τουρκοδιζωνικής για να πνίξει και την Κύπρο.

Γιατί; Πρώτον, διότι αρνήθηκε να σεβαστεί την βροντερή απόφαση του λαού να πει ΟΧΙ στην τουρκοποίηση. Δεύτερον, η πολιτική ηγεσία δήθεν υπέστη εκβιασμούς από ξένους που της έβαλαν το πιστόλι στον κρόταφο (λέγε Εγγλέζους). Οι ηγέτες, όμως, ηγούνται, δεν πτοούνται, δεν υποτάσσονται και, αν δεν αντέχουν, πιέζουν τη σκανδάλη και αυτοκτονούν! Τρίτον, έλεγαν πως τάχα με κάποιες αλλαγές και τροποποιήσεις θα μας επανέφεραν το Σχέδιο για να μας το μπήξουν και να πάρουν την εκδίκησή τους, επειδή το απορρίψαμε.

Καμώνονται να ξεχνούν ότι στο προοίμιο του Σχεδίου και με δηλώσεις Ανάν και Ντε Σότο διευκρινίστηκε πως, αν η μία εκ των δύο πλευρών το απορρίψει, τότε το σχέδιο, και όλα όσα εμπεριέχει, είναι ΑΚΥΡΟ.

Τέταρτον, όλοι -και πρώτος ο Τάσσος- σκέφτονταν τις εκλογές του 2008 και όχι το μέλλον της Κύπρου. Και όλοι εν χορώ εκφόβιζαν τους Κυπρίους και τους απειλούσαν ότι σύντομα θα γινόταν νέο δημοψήφισμα για ν’ αποδεχτούμε το Σχέδιο.

Ποιοι ήταν οι αρχιτέκτονες και οι συναυτουργοί του Σχεδίου Ανάν: Λόρδος Χάνεϊ, Κληρίδης και Αλ. Μαρκίδης. Με τη συνέργεια Τάσσου, Χριστόφια και Αναστασιάδη και της γνωστής συνεπαρτζιάς του «ναι». Ο Ν. Χριστοδουλίδης εμφανίστηκε ως νέος, φέρελπις και εκτός παλαιοκομματισμού, πολιτικός.

Θα μπορούσε ν’ αλλάξει τη στρατηγική μας στο Κυπριακό, αλλά… Άλλες οι εξαγγελίες και οι δεσμεύσεις του, προεκλογικά, και άλλα τα παιγνίδια του, μετεκλογικά, πάντα με την προοπτική πιθανής επανεκλογής του, το 2028.

Ο Πρόεδρος ακολουθεί την ίδια καταστροφική πεπατημένη των προκατόχων του. Δεν καταλαβαίνει ότι η διζωνική οδηγεί στην τουρκοποίηση της Κύπρου; Βεβαίως! Είναι, όμως, και αυτός ένας πολιτικός που καλοπιάνει το ΑΚΕΛ, κάνει ανοίγματα προς τον ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ και προϊδεάζει την ΕΔΕΚ και την ΔΗΠΑ.

Καθημερινά, ψαλμωδεί στους ρυθμούς της τουρκοδιζωνικής για να εναβρύνεται το ΔΗΣΑΚΕΛ, να βολεύεται το ΔΗΚΟ (με το σωστό περιεχόμενο) και να εμπαίζεται η ΕΔΕΚ, που απορρίπτει τη διζωνική.

Ένας αχώνευτος πολιτικός και κομματικός αχταρμάς, ανακυκλωμένος με πρωτοφανή ασέβεια στην απόφαση του λαού, με παιχνίδια για την εικόνα, με μονομερή ΜΟΕ για να καλοπιάσουν τους Τ/κύπριους, με γελοιώδεις εκκλήσεις προς τον σουλτάνο για λύση, όταν αυτός τους βροντοφωνάζει ότι απαιτεί δύο κράτη, διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και έλεγχο της νήσου.

Δεν ακούει κανείς, δεν θέλει να καταλάβει κανείς και όλοι παίζουν τον ζορνέ τους στον τουρκοδιζωνικό αμανέ. Υπό τα ειρωνικά μειδιάματα ξένων πρέσβεων…

Μια υπεύθυνη, σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική ηγεσία από το 1974, όχι τώρα, θα μεριμνούσε να σχεδιάσει, συναποφασίσει και ετοιμάσει σχέδιο Β’, σε περίπτωση ναυαγίου συνομιλιών, αλλαγής δεδομένων ή νέων εξελίξεων.

Η μόνιμη, κωμική επωδός όλων είναι ότι έχουν μόνο σχέδιο Α’ και αυτό είναι η λύση του Κυπριακού. Ερώτηση-πρόκληση: Γιατί το Κυπριακό δεν λύθηκε εδώ και 52 χρόνια; Δεν οφείλεται μόνο στη δεδομένη, καλά μελετημένη και προσοδοφόρα, λεγόμενη αδιαλλαξία της Τουρκίας.

Οι Τούρκοι είναι αδίστακτοι στους στόχους τους: Απαιτούν ΟΛΟΚΛΗΡΗ την Κύπρο. Λευκωσία και Αθήνα, των «ήρεμων νερών» και του Crans Montana, ποιο σχέδιο Β’ έχουν, για ν’ αντιμετωπίσουν την τουρκική επιθετικότητα και αναθεωρητισμό; Δεν έχουν!

Η Κυπριακή Δημοκρατία, που διασώθηκε το 2004 από τους πολίτες, ΟΧΙ τους πολιτικάντηδες, οδηγείται κατά τουρκοδιζωνικόν κρημνόν. Οι Έλληνες της Κύπρου να προετοιμάζονται για να την διασώσουν ξανά από την τουρκοποίηση!