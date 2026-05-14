Η είδηση για τις δύο δεκαεπτάχρονες κοπέλες που επέλεξαν τη σιωπή του θανάτου στην Ηλιούπολη δεν ήταν απλώς ένα μαύρο νέο στην επικαιρότητα, αλλά ένας εκκωφαντικός κρότος που διέλυσε τη βιτρίνα της κοινωνικής μας υποκρισίας. Πίσω από τα «άριστα» και τα χαμόγελα των «καλών παιδιών», αποκαλύφθηκε ένα υπαρξιακό κενό και μια μοναξιά τόσο πυκνή, που οδήγησε δύο ψυχές να αναζητήσουν τη λύτρωση στην άκρη του γκρεμού, χέρι-χέρι. Είναι η στιγμή που οφείλουμε να σταματήσουμε να μετράμε βαθμούς και να αρχίσουμε να μετράμε ανάσες, συνειδητοποιώντας ότι όλα ξεκινούν από το σπίτι, εκεί που η αγάπη συχνά μεταφράζεται σε μια άτυπη, ψυχρή συναλλαγή.

Ζούμε στην εποχή της «εργολαβικής» γονεϊκότητας, όπου πολλοί γονείς, πνιγμένοι στο κυνήγι της δικής τους καταξίωσης ή της κοινωνικής προβολής, «πετούν» τα παιδιά τους σε ένα δίκτυο από νταντάδες, φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα. Η ανατροφή έχει μετατραπεί σε ένα project διαχείρισης χρόνου και επιδόσεων, όπου η φυσική παρουσία αντικαθίσταται από την υλική παροχή και η ουσιαστική σύνδεση από τη διεκπεραίωση. Το παιδί καταλήγει να νιώθει μια επένδυση που οφείλει να αποδώσει το «20» στο τέλος του τριμήνου, ως απόδειξη ότι ο γονικός κόπος και το χρήμα «έπιασαν τόπο». Αυτή η αβάσταχτη πίεση για αριστεία ταυτίζει την αξία του παιδιού αποκλειστικά με την επίδοσή του. Κι όταν αυτή η επίδοση κλονίζεται ή όταν ο φόβος της αποτυχίας γίνεται υπαρξιακός τρόμος, η ίδια του η ύπαρξη μοιάζει χωρίς νόημα και σκοπό.

Το πρόβλημα βαθαίνει από την παγίδα των επαναλαμβανόμενων μοτίβων συμπεριφοράς που οι γονείς ανακυκλώνουν ασυνείδητα. Μεγαλώνουν παιδιά του 2026 χρησιμοποιώντας εργαλεία και στερεότυπα του 1990, θεωρώντας ότι οι μέθοδοι που εφάρμοσαν οι δικοί τους γονείς είναι η μόνη ορθή οδός. Αρνούνται να δουν ότι ο κόσμος έχει αλλάξει ιλιγγιωδώς, ότι οι απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας είναι διαφορετικές και ότι η αυστηρή πειθαρχία ή ο έλεγχος δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ενσυναίσθηση. Αυτός ο «αυτόματος πιλότος» στην ανατροφή στερεί από το παιδί το δικαίωμα να είναι διαφορετικό, να έχει δικές του ανησυχίες που δεν χωρούν στα παλιά καλούπια. Όταν ο γονιός επιμένει στο «έτσι έκαναν και σε μένα», χάνει τη σύνδεση με το παιδί που στέκεται μπροστά του και αιμορραγεί συναισθηματικά.

Ταυτόχρονα, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας μέσα σε ένα προστατευτικό, χρυσό κλουβί. Τους προσφέρουμε τα πάντα έτοιμα, λύνουμε κάθε τους πρόβλημα πριν καν εκφραστεί και τα προστατεύουμε από κάθε μικρή ματαίωση, αφήνοντάς τα τελικά συναισθηματικά ανάπηρα και απροετοίμαστα για την πραγματικότητα. Όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα να βγουν από το οικογενειακό περιβάλλον και να διεκδικήσουν τη θέση τους στο πανεπιστήμιο ή στην κοινωνία με την αξία τους, χαώνονται. Συνειδητοποιούν απότομα ότι εκεί έξω δεν υπάρχει η «νταντά» ή ο γονιός να καθαρίσει για λογαριασμό τους. Η συνειδητοποίηση ότι η αξία τους θα κριθεί σε ένα αντικειμενικό πεδίο μάχης τους προκαλεί τρόμο, ακριβώς επειδή δεν έμαθαν ποτέ να κερδίζουν κάτι με τον δικό τους κόπο, ούτε έμαθαν ότι η αποτυχία είναι μέρος της εξέλιξης και όχι το τέλος του κόσμου.

Η ελπίδα όμως γεννιέται τη στιγμή που ο γονιός θα βρει το θάρρος να σπάσει τον κύκλο αυτών των κληρονομικών λαθών. Η πραγματική επανάσταση ξεκινά όταν επιλέξουμε να ακούσουμε αντί να ανακρίνουμε, όταν αρχίσουμε να ρωτάμε «πώς νιώθεις» αντί για «τι έγραψες» και όταν επιτρέψουμε στο παιδί να είναι αδύναμο χωρίς τον φόβο της απόρριψης ή της κριτικής. Πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας την ανθεκτικότητα, αφήνοντάς τα να λερώσουν τα χέρια τους με την προσπάθεια και να νιώσουν τη γεύση της αποτυχίας όσο είμαστε ακόμα εκεί για να τους δώσουμε το χέρι να σηκωθούν. Η αγάπη δεν είναι ένα βραβείο για την καλή διαγωγή, αλλά το οξυγόνο που πρέπει να ρέει ελεύθερα μέσα στο σπίτι, ανεξάρτητα από βαθμούς και πτυχία.

Το σπίτι πρέπει να πάψει να είναι η βιτρίνα των δικών μας ανεκπλήρωτων ονείρων και να γίνει το καταφύγιο της δικής τους αλήθειας. Οφείλουμε να τους προσφέρουμε τον εαυτό μας και όχι απλώς τις παροχές μας, επενδύοντας χρόνο στην ουσιαστική επικοινωνία και όχι στην ανάθεση της ανατροφής τους σε τρίτους. Ας τους μάθουμε να παλεύουν για όσα επιθυμούν, δίνοντάς τους τα εργαλεία να χτίσουν τη δική τους αξία και όχι μια έτοιμη, στρωμένη διαδρομή που οδηγεί στο πουθενά. Πριν η σιωπή γίνει οριστική απάθεια, ας ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε πραγματικά, πέρα από τις προσδοκίες και τα στερεότυπά μας.

Η τραγωδία της Ηλιούπολης ας είναι το τελευταίο «μάθημα» που παίρνουμε με αυτόν τον οδυνηρό τρόπο. Η ζωή ενός παιδιού δεν κοστολογείται με πτυχία και καμία κοινωνική καταξίωση δεν αξίζει όσο ένα παιδί που νιώθει ασφαλές να αποτύχει και να ξαναπροσπαθήσει. Ας γίνουμε εμείς το δίχτυ ασφαλείας τους, δείχνοντάς τους ότι η μεγαλύτερη αριστεία είναι να είσαι ένας άνθρωπος που αντέχει να ζήσει, να ονειρευτεί και να διεκδικήσει το αύριο με το δικό του σπαθί. Η ώρα για την απελευθέρωση της κοινής λογικής και της ενσυναίσθησης είναι τώρα, μέσα στο ίδιο μας το σαλόνι, πριν η ψυχή των παιδιών μας χαθεί οριστικά στο σκοτάδι μιας κοινωνίας που ξέχασε να αγαπά.