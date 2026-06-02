Θα έχουμε θερμό καλοκαίρι; Δεν αποκλείεται και μάλλον αυτό τροχοδρομεί η νέα πρόκληση της Τουρκίας. Πριν από αρκετές μέρες (13/5/2026), σύμφωνα με διαρροές από το κόμμα ΑΚΡ του Τούρκου Προέδρου, αποκαλύφθηκε πως η Άγκυρα ετοιμάζεται να καταθέσει νόμο στην τουρκική Βουλή για τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Ανώτατοι αξιωματούχοι του ΑΚΡ, που επικαλείται η συνάδελφος Μαρία Ζαχαράκη, ανέφεραν ότι οι εργασίες για το νομοσχέδιο «Νόμος περί Τουρκικών Θαλάσσιων Ζωνών» έχουν ολοκληρωθεί και αυτό ενδέχεται να υποβληθεί στη Βουλή μέσα στον Ιούνιο. Στο νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα» υπάρχει ξεκάθαρα το casus belli.

Το επιβεβαίωσε ο Γιουτζέλ Ατζέρ, μέλος του Δ.Σ. του Dehukam, του κέντρου που κατήρτισε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Τουρκίας. Ιδού τι φαίνεται να περιλαμβάνει:

«Ο νόμος αυτός παρέχει στον Πρόεδρό μας την εξουσία να κηρύξει ευρύτερα χωρικά ύδατα σε περιοχές όπου απαιτείται η εφαρμογή χωρικών υδάτων ευρύτερων των 6 μιλίων, ιδίως βάσει των αρχών της ευθυδικίας και της ανάγκης προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της Τουρκίας.

»Ωστόσο, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αποδεκτή η ύπαρξη χωρικών υδάτων πέραν των 6 μιλίων στο Αιγαίο, ενώ εξακολουθεί να ισχύει πλήρως η απόφαση (σ.σ. casus belli) που έλαβε το 1995 το Κοινοβούλιό μας, με την οποία παραχωρήθηκαν στην κυβέρνηση όλες οι απαραίτητες εξουσίες για την αποτροπή τέτοιων τετελεσμένων». Η απειλή εναντίον της Ελλάδος είναι ευδιάκριτη.

Πώς η Αθήνα αντέδρασε; Ο Κυβ. Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε δηλώσεις του σε αθηναϊκό ραδιοσταθμό, είπε: «Περιμένουμε να δούμε. Δεν θα έχει καμία ισχύ, δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Είναι μία ενέργεια από ένα Κοινοβούλιο εσωτερικά, τέλος πάντων, από μία χώρα. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα ως προς το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας».

Από την πλευρά του, ο ΥπΕξ της Ελλάδος, Γεραπετρίτης, απαντώντας (25/5/2026) σε σχετική ερώτηση Έλληνα βουλευτή, διευκρίνισε:

«Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν αποτελεί απολύτως κανένα δεσμευτικό κείμενο στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου. Το Διεθνές Δίκαιο επιβάλλει για την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, την ύπαρξη μιας συμφωνίας μεταξύ των χωρών με παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές». Και πρόσθεσε:

«Με όλη την ενίσχυση, την οποία παρέχουμε στην Κύπρο, στις χώρες του Κόλπου, με μια ισχυρή παρουσία παντού, δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Η Ελλάδα μεριμνά, η Ελλάδα είναι ισχυρή και, βεβαίως, δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε, το οποίο θα υποβαθμίσει την διεθνή θέση της χώρας».

Η Τουρκία είναι πρωταγωνίστρια στα τετελεσμένα. Η Κυπριακή Δημοκρατία γνωρίζει πόσα μη αναστρέψιμα τετελεσμένα έχει προκαλέσει ο Αττίλας στην Κύπρο.

Εκδίδονται ψηφίσματα, γίνονται δηλώσεις και εκκλήσεις προς τον κατακτητή να απαγκιστρωθεί. Δεν έχει μετακινηθεί ούτε κατά ένα εκατοστό. Άλλο παράδειγμα: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Παράνομο, μεν, εκτός Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, δε, αλλά, είναι εκεί. Διερωτάται κάθε Έλληνας: Γιατί το ηλεκτρικό καλώδιο Κύπρου-Ελλάδος δεν εγκαθίσταται; Διότι θα περάσει από ύδατα που η Τουρκία θεωρεί ότι είναι δικά της.

Μια πικρή περιγραφή περί του τετελεσμένου παραθέτει ο Βασίλης Κάππης, Δρ Διεθνών Σχέσεων και Ασφάλειας, επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως απάντηση στον Γεραπετρίτη:

«Με το σκεπτικό αυτό, το να έρχεται ο κουμπάρος μία φορά κάθε εβδομάδα στο κρεββάτι της γυναίκας σου, δεν αποτελεί τετελεσμένο, διότι στο τέλος φεύγει και μπορείς να πας για ύπνο. Δεν αποτελεί τετελεσμένο, το να μοιράζει φωτογραφίες της συζύγου δεξιά-αριστερά και να λέει πως είναι δική του γυναίκα, διότι κρατάς το πιστοποιητικό γάμου από την Αρχιεπισκοπή.

»Δεν είναι τετελεσμένο το να μην παρκάρεις το αυτοκίνητο στην πυλωτή, διότι ο κουμπάρος με κάποιο περίεργο τρόπο (ήταν δικό του το οικόπεδο, λέει, πριν από 200 χρόνια, όταν κτίστηκε η πολυκατοικία) ισχυρίζεται πως πρέπει να συζητήσετε για το ποιος θα παρκάρει και πότε, ιδίως όταν επισκέπτεται τη γυναίκα σου.

»Τόσο χώρο έχεις, άλλωστε, γύρω από την πολυκατοικία, μοναχοφαγά. Και δεν είναι τετελεσμένο, όταν ο κουμπάρος έχει απαγάγει την αδελφή σου (Κύπρο) από το ’74, διότι την αφήνει πότε-πότε να βγαίνει βόλτα, αλλά πάντα με συνοδεία. Να ξανασκεφτούμε λίγο τον ορισμό του “τετελεσμένου”;», ρωτά ο Δρ Κάππης.

Γιατί η Τουρκία ανακινεί ξανά θέμα της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας» και προετοιμάζει νέα ένταση με την Ελλάδα και την Κύπρο;

>Πρώτον, διαπιστώνει ότι στην περιοχή μας διαμορφώνεται μια νέα γεωπολιτική ισορροπία, από την οποία έχει αποκλειστεί.

>Δεύτερον, η όποια επιρροή της στη Μ. Ανατολή έχει εκμηδενιστεί μετά την αποδυνάμωση ή εξουθένωση χωρών και τρομοκρατικών δρώντων (Χαμάς, Χεζμπολάχ) εξαιτίας του πολέμου στη Γάζα, στη Συρία και στο Ιράν.

>Τρίτον, Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία έχουν συμπήξει σημαντικές συμμαχίες και συνεργασίες με όλες τις χώρες της περιοχής και του Κόλπου, στις οποίες η Τουρκία είναι απούσα.

>Τέταρτον, η στρατηγική συμμαχία Ελλάδος και Κύπρου με τις ΗΠΑ και τη Γαλλία έχουν αναβαθμίσει την αμυντική και διπλωματική ισχύ τους έναντι της επιθετικότητας της Τουρκίας.

>Πέμπτον, οι τριμερείς και τετραμερείς συμμαχίες Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου ή και Ιορδανίας συν οι ΗΠΑ, έχουν δημιουργήσει νέα γεωπολιτικά δεδομένα επειδή εμπεδώνουν σταθερότητα, αξιοπιστία και δημοκρατικούς θεσμούς σε αντίθεση με την ισλαμιστική θεοκρατική ιδιοσυστασία της Τουρκίας.

>Έκτον, με αφορμή τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν, η Τουρκία ανέμενε, ως συνήθως, να καρπωθεί οφέλη και να διαδραματίσει μεσολαβητικό ρόλο. Παραμερίστηκε, εξαιτίας κυρίως της αντίθεσης του Ισραήλ, που την θεωρεί εχθρικό κράτος και τη διαμεσολάβηση ανέλαβε το Πακιστάν.

>Έβδομον, οι συνέργειες και οι συνεργασίες που η Λευκωσία όπως και η Αθήνα έχουν κτίσει τα τελευταία χρόνια με τα κράτη της Μ. Ανατολής και του Κόλπου φαίνεται να έφεραν ξανά στην επιφάνεια το διαχρονικό τουρκικό «σύνδρομο της (δήθεν) περικύκλωσης».

>Όγδοον, η ανατολική Μεσόγειος είναι πλούσια σε υδρογονάνθρακες. Αυτοί ανήκουν στην Κύπρο, στο Ισραήλ, κατά κύριο λόγο και ήδη αξιοποιούνται ή θα αξιοποιηθούν. Ο τουρκικός γκρίζος λύκος υλακτεί και διαμαρτύρεται και απαιτεί να τους μοιραστεί, αν δεν τους αρπάξει.

Ο εμπνευστής και αρχιτέκτονας της «Γαλάζιας Πατρίδας», απόστρατος αντιναύαρχος Τζεμ Γκιούρντενιζ, σε οργίλη και εμπρηστική παρέμβασή του (12/5/2026), επιτέθηκε εναντίον της Ελλάδος και της Κύπρου, επέκρινε τις συμμαχίες τους με τη Γαλλία και το Ισραήλ και παρομοίασετην τρέχουσα κατάσταση στη θάλασσα με μια νέα «Συνθήκη των Σεβρών».

Είπε, ακόμα, ότι δεν πρόκειται για μιαν απλή διπλωματική διαφορά, αλλά για ζήτημα «γεωπολιτικής επιβίωσης» της Τουρκίας. Η παρέμβασή του επιβεβαιώνει ότι η λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα» δεν είναι απλώς μια θεωρία, αλλά ένας διαχρονικός ισχυρός μοχλός πίεσης, που η Άγκυρα χρησιμοποιεί για να αμφισβητήσει το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Κύπρο.

Η Αθήνα των δήθεν «ήρεμων νερών» και η Λευκωσία, που ακόμα βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, καλούνται να εγκαταλείψουν τους ευσεβείς πόθους, τον γελοιώδη κατευνασμό και τις δουλικές εκκλήσεις προς τον Τούρκο για συναίνεση και δημοκρατικές λύσεις.

Να κατανοήσουν, επιτέλους, ότι ο Αττίλας μία γλώσσα καταλαβαίνει και σέβεται: Την ισχύ! Εξ αυτού, να πράξουν τα δέοντα. Χωρίς τουρκοφοβία, χωρίς κατευναστικές πρακτικές και με νέα στρατηγική αντιμετώπισης του τουρκικού θηρίου.