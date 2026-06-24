Η Τουρκία διαχρονικά και συνεχώς παίρνει αποφάσεις, κάμνεις ενέργειες, θεσπίζει νομοθεσίες που είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο των θαλασσών και τις διεθνείς συμφωνίες. Τα αεροπλάνα της συνεχώς παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο, τα πλοία της παραβιάζουν τα χορικά ύδατα της Ελλάδας και ισχυρίζεται ότι είτε βρίσκεται σε διεθνή ύδατα, είτε σε περιοχές που της ανήκουν ή είναι αμφισβητούμενες.

Η Ελλάδα συμπεριφέρεται με απάθεια, που είναι περισσότερο δουλοπρέπεια και υποτέλεια. Η Τουρκία με τα πολεμικά πλοία της εμποδίζει την Ελλάδα να κάμει βυθομετρήσεις σε χορικά ύδατα των νησιών της, για να ποντίσει καλώδιο για ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Κύπρο. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. Η Τουρκία απαγορεύει την πόντιση και η Ελλάδα απλώς αναστέλλει την εκτέλεση του έργου, που είναι και ευρωπαϊκό.

Η Τουρκία επιβάλλεται και δημιουργεί τετελεσμένα, που αργότερα δεν θα μπορεί η Ελλάδα να ανατρέψει. Συμπεριφέρεται με απάθεια και δεν κάμνει ούτε διαμαρτυρία, ούτε καταγγελία σε διεθνείς οργανισμούς. Η Τουρκία με την επιθετική δραστηριότητα και τη επεκτατική πολιτική της δίνει στην Ελλάδα την ευκαιρία και το κίνητρο για αντίδραση και η Ελλάδα προτιμά τα «ήρεμα ύδατα» που στο τέλος θα την καταποντίσουν.

Μήπως υπάρχουν μυστικές δεσμεύσεις και αναγνώριση δικαιωμάτων στην Τουρκία, που δεν θέλει να βγουν στην δημοσιότητα; Τότε γιατί δεν αντιδρά. Όχι με πολεμικά μέσα, αλλά με πολιτικές ενέργειες. Να αποστείλει στην Ε.Ε. τον χάρτη με τα χορικά της ύδατα και να προτείνει τα όρια της ΑΟΣ της σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας και να απαιτήσει από την Ε.Ε. να εγκρίνει τα σύνορα που καθορίζει ο χάρτης, και που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα.

Η Τουρκία έχει ανακοινώσει, ότι ετοιμάζει εθνική νομοθεσία, που θα καθορίζει τα σύνορα της «γαλάζιας πατρίδας» και που μεγάλο μέρος της ανήκει τα ελληνικά και κυπριακά θαλάσσια ύδατα. Αυτή είναι η κατάλληλη ευκαιρία η Ελλάδα να ανακοινώσει, και να προειδοποιήσει την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, ότι μόλις ψηφιστεί ο νόμος για τη «γαλάζια πατρίδα», η Ελλάδα θα επεκτείνει με νόμο τα χορικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Και συγχρόνως να αποστείλει χάρτη στην Ε.Ε., στο ΝΑΤΟ και στο ΟΗΕ. Και να τονίζει ότι ενεργεί σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας και τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

Δεν είμαστε πολεμοχαρείς. Ούτε εννοούμε πως η Ελλάδα πρέπει να υπερασπίσει τα σύνορά της, κηρύσσοντας πόλεμο. Απλώς θεωρούμε πως η στάση της Ελλάδας είναι απαράδεκτη. Μπορεί να ζητήσει στήριξη από την Ε.Ε., που πρέπει να υπερασπιστεί τα σύνορά της, έστω και με ανακοίνωση η ψήφισμα. ‘Η ακόμα και με απόφαση για κυρώσεις, αν πραγματοποιηθούν οι παράνομες ενέργειές σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Γιατί δεν τα κάνει αυτά η Ελλάδα και να απαιτεί κυρώσεις; Αν έχει αναλάβει δεσμεύσεις, όταν η Αμερική μεσολάβησε στην κρίση των Ιμίων, αν έχει αποδεχτεί αμφισβητούμενη κυριαρχία στο Αιγαίο και στα νησιά, θα πρέπει να το ανακοινώσει. Ο Ελληνισμός θα νιώσει απογοήτευση και εθνική καταισχύνη. Θα μάθει όμως την πραγματικότητα και να μην πιστεύει σε συνθήματα και διακηρύξεις.

Και ο Ελληνισμός της Κύπρου θα συνειδητοποιήσει, ότι και τώρα και πάντα «η Κύπρος κείται μακράν», έστω και αν οι ΑΟΖ Κύπρου και Ελλάδας έχουν κοινό σύνορο. Αν δεν συμβαίνει αυτό, να μας το πουν. Θα απογοητευτούμε, αλλά θα προσγειωθούμε.

Η Ελλάδα είναι η μόνη μας ελπίδα για στήριξη και υποστήριξη. Ας μη μας απογοητεύσει ξανά. Καμιά κυβέρνηση δεν μπορεί να αναιρέσει την Ιστορία.