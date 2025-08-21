Δύο ήττες ήταν ο απολογισμός των κυπριακών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. ΑΕΚ και Ομόνοια γεύτηκαν την πικρή γεύση της ήττα στο φινάλε των αγώνων τους σε Νορβηγία, αντίστοιχα.

Οι Λαρνακείς, αν και προηγήθηκαν, έχασαν με 1-2 από την Μπραν για τα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ και καλούνται να ανατρέψουν τα εις βάρους τους δεδομένα στον επαναληπτικό της ερχόμενης Τετάρτης στην Αρένα.

Ήττα 1-2 με ανατροπή και για την Ομόνοια από τη Βόλφσμπεργκερ, για τα πλέι οφ του Κόνφερενς Λιγκ και το «τριφύλλι» θέλει νίκη με δύο γκολ διαφορά στο ΓΣΠ την ερχόμενη Πέμπτη για να προκριθεί στη League Phase.

