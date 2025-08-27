Η ιστορική πρόκριση της Πάφος FC στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ δεν έφερε μόνο δόξα και συγκίνηση στο κυπριακό ποδόσφαιρο, αλλά απογείωσε και τη χώρα μας στη βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ. Οι πρωταθλητές Κύπρου, με το «χρυσό» 1-1 απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, χάρισαν στην Κύπρο πολύτιμους βαθμούς, οδηγώντας την σε ένα εντυπωσιακό άλμα τριών θέσεων.
