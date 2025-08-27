Η ΑΕΚ γνώρισε έναν σκληρό αποκλεισμό στο «ΑΕΚ Αρένα», βλέποντας τη Μπραν να φεύγει με θριαμβευτικό 0-4 και να σφραγίζει το εισιτήριο για τη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ. Οι «κιτρινοπράσινοι» ξεκίνησαν με πάθος, είχαν μεγάλες στιγμές με τον Καμπρέρα – που δύο φορές βρέθηκε αγκαλιά με το γκολ – και το δοκάρι να τους στερεί το προβάδισμα, όμως η αποβολή του Σαμπορίτ στο 39’ άλλαξε τις ισορροπίες. Σαν να μην έφτανε αυτό, ήρθε το μακρινό σουτ του Κάστρο στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους για να ανοίξει τον δρόμο των Νορβηγών.

