Η Ελλάδα νίκησε την Ισπανία στην τελευταία αγωνιστική του Δ’ Ομίλου του Ευρωμπάσκετ και πέρασε ως πρώτη στους «16», γνωρίζοντας πλέον όλο το μονοπάτι της στο επόμενο κομμάτι του τουρνουά.

