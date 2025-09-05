Η Ελλάδα νίκησε την Ισπανία στην τελευταία αγωνιστική του Δ’ Ομίλου του Ευρωμπάσκετ και πέρασε ως πρώτη στους «16», γνωρίζοντας πλέον όλο το μονοπάτι της στο επόμενο κομμάτι του τουρνουά.
Ελλάδα: Με Ισραήλ στους «16» του Ευρωμπάσκετ – Όλα τα ζευγάρια και το μονοπάτι μέχρι τον τελικό
ΣΧΟΛΙΑ
Προβολή σχολίων
ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ελλάδα – Ισπανία 90-86: Πρώτη καλύτερη η γαλανόλευκη στην Κύπρο, ξόρκισε την κατάρα και παίζει με το Ισραήλ
4 Σεπτεμβρίου, 2025
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος θα διεκδικήσει και άλλες μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις
4 Σεπτεμβρίου, 2025
BRAND STORIES
Το Cap St Georges Hotel & Resort φιλοξένησε σημαντική εκδήλωση του Πανεπιστημίου AUB – Mediterraneo και του Δήμου Πάφου με κεντρική συμμετοχή του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών
4 Σεπτεμβρίου, 2025