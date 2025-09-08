Αποθεωτικά είναι τα σχόλια και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τη διαστημική εμφάνισή του το βράδυ της Κυριακής που οδήγησε την Ελλάδα στη νίκη επί του Ισραήλ (84-79) και την πρόκριση στους 8 του Eurobasket 2025.
«Ημίθεος, δεν υπάρχει άλλος σαν κι αυτόν»: ΝΒΑ και FIBA αποθεώνουν τον Αντετοκούνμπο – Με ελληνική σημαία ο πανηγυρισμός του για τους 8 του Eurobasket
