Ακόμη πιο δύσκολη γίνεται η μάχη των Μπακς για την είσοδο στο play-in της Ανατολής, καθώς η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο γνώρισε νέα ήττα στο Μιλγουόκι από τους Χοκς με 131-113, υποχωρώντας στο 26-34 και την 11η θέση της περιφέρειας.

H κατάσταση αυτή φαίνεται ότι έχει φέρει εκνευρισμό στον Έλληνα σούπερ σταρ όπως προκύπτει από την αντίδρασή του σε ένα χαμένο ριμπάουντ. Όπως φαίνεται στο βίντεο ο Αντετοκούνμπο πέταξε τη μπάλα με δύναμη στη βάση της μπασκέτας με αποτέλεσμα να δεχθεί τεχνική ποινή από τους διαιτητές ενώ παράλληλα έλεγε και ορισμένα «γαλλικά».

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τελείωσε την αναμέτρηση 24 πόντους, 10/15 σουτ, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο στα 25 λεπτά που πάτησε παρκέ. Ο Κούζμα είχε 16 πόντους και 14 μέτρησε ο Ντιένγκ. Ο Θανάσης πέρασε στο ματς για ένα λεπτό με ένα κλέψιμο και ένα μπλοκ. Ο Ρόλινς είχε 13 πόντους με 12 ασίστ και 8 ριμπάουντ.

Από την πλευρά των νικητών που τελείωσαν το ματς με 20/45 τρίποντα κι έκαναν ζημιά στα ελάφια, ο Τζόνσον είχε 20 πόντους, 9 ασίστ και 5 ριμπάουντ, ο Αλεξάντερ-Γουόκερ είχε 23 πόντους και 21 μέτρησε ο Οκόνγκου.

Καλό ματς και ο Ντάνιελς με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ. Η πολυφωνία των Χοκς έπαιξε τον ρόλο της σε άλλο ένα ματς. Τα «γεράκια» είναι στην 10η θέση με 32 νίκες και 31 ήττες, μετρώντας 6 σερί θετικά αποτελέσματα.

protothema.gr