Ο Εμμανουήλ Καραλής ανέβηκε ξανά σε βάθρο μεγάλης διοργάνωσης και έγραψε ιστορία.

Αυτή τη φορά στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο, στο ίδιο στάδιο που πριν τέσσερα χρόνια ήταν 4ος στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Με άλμα στα 6,00μ. κατέκτησε την δεύτερη θέση, στο πρώτο του μετάλλιο στον συγκεκριμένο θεσμό και έτσι μεγάλωσε την συλλογή του.

Στο βάθρο για άλλη μία φορά ως αργυρός πρωταθλητής ανεβαίνει ο Εμμανουήλ Καραλής μετά από άλμα 6 μέτρων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο. Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού πέρασε με την πρώτη του προσπάθεια τα 6.00μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο.

Ο Έλληνας άλτης έφτασε τις 12 πτήσεις τη φετινή χρονιά πάνω από το συγκεκριμένο «φράγμα» και αποδεικνύει ξανά ότι αποτελεί έναν από τους κορυφαίους αθλητές στον κόσμο.

Συνολικά στην καριέρα του έχει περάσει 13 φορές τα έξι μέτρα, κάτι που δείχνει πόσο σπουδαία χρονιά κάνει μέσα στο 2025. Ο Καραλής και ο Αρμάντ Ντουλάντις που εξασφάλισε τον τίτλο στο Τόκιο είναι οι μοναδικοί που πέρασαν αυτό το ύψος.

Ο πήχης ανέβηκε στα 6,10μ. αφού αποφάσισαν να αφήσουν και οι δύο τα 6,05μ. Για τον Καραλή ένα άλμα στα 6,10μ. θα ήταν και πανελλήνιο ρεκόρ καθώς φέτος ο ίδιος είχε κάνει 6,08μ. στον Βόλο.



Το πρώτο άλμα του Μανόλο ήταν πολύ καλό και το έριξε κατεβαίνοντας από τον πήχη, με τον Ντουπλάντις να το περνάει για… πλάκα. Ο Καραλής έπρεπε να επιλέξει αν θα μείνει στα 6,10μ. για το πανελλήνιο ρεκόρ ή θα ρίσκαρε δύο προσπάθειες για τα 6,15μ. Επέλεξε το δεύτερο φυσικά, ωστόσο το 6,15μ. ήταν πολύ δύσκολο σήμερα να το πετύχει.

Ο Ντουπλάντις πέρασε με την πρώτη και τα 6,15μ., με τον Μανόλο να πηγαίνει για ένα άλμα για το… θαύμα στα 6,20μ. Δεν ήρθε κι έτσι πήρε το αργυρό μετάλλιο, που είναι το 7ο μετάλλιο της καριέρας του σε μεγάλη διοργάνωση, σε επίπεδο ανδρών.

Στη συνέχεια ο Ντουμπλάντις πέρασε και τα 6,30μ. σπάζοντας το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ.

Η κατάταξη του τελικού

1. Ντουπλάντις (Σουηδία) 6,30μ. (παγκόσμιο ρεκόρ)