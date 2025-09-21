Ο Σίριλ Nτέσερς έδωσε προβάδισμα στο 48′ για τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Αγιούμπ Ελ Καμπί, μετά από δυο σπουδαίες ευκαιρίες ισοφάρισε τελικά 1-1 στο 90′ +2′ , διατηρώντας τον Ολυμπιακό στην κορυφή και τον Παναθηναϊκό στο κατώτερο στρώμα της βαθμολογίας στη Stoiximan Superleague.

Ο Χρήστος Κόντης και οι παίκτες του ήταν έτοιμοι να «φωνάξουν» δυνατά πως ο Παναθηναϊκός είναι εδώ, ωστόσο ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί τους χάλασε τα σχέδια.

Ο Μαροκινός «killer» πήρε το… όπλο του και με μαγικό τελείωμα στο 90+2′ είπε την τελευταία λέξη για το 1-1 στο ντέρμπι αιωνίων, διευρύνοντας παράλληλα το αήττητο του Ολυμπιακού.

