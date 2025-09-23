Ο Γάλλος διεθνής ποδοσφαιριστής της Παρί, Ουσμάν Ντεμπελέ κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα του 2025, έχοντας τη στήριξη της συζύγου του, Ρίμα Εντμπούς, η οποία ξεχωρίζει με τη διακριτική της κομψότητα και τη δυναμική της παρουσία, όπως φάνηκε και στον τελικό του Champions League. Eίναι 26 ετών (γεννημένη το 1999) και κατάγεται από το Μαρόκο και γνωρίστηκαν στα πρώτα χρόνια του ποδοσφαιριστή στο γαλλικό πρωτάθλημα. Μαζί έχουν μία κόρη, η οποία γεννήθηκε το 2022.
Ρίμα Εντμπούς: Η γυναίκα στο πλευρό του Ουσμάν Ντεμπελέ
