Ο Ουσμάν Ντεμπελέ αναδείχθηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο για το 2025, κατακτώντας τη Χρυσή Μπάλα στην 69η Τελετή Απονομής που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/9) στο ιστορικό «Τεάτρ ντε Σατλέ» στο Παρίσι.

Ο 28χρονος επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν και της Εθνικής Γαλλίας ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή σεζόν με 35 γκολ και 16 ασίστ σε 53 εμφανίσεις, οδηγώντας την ομάδα του στην κορυφή της Ευρώπης και αφήνοντας πίσω του τον Λαμίν Γιαμάλ στη «μάχη» για το βραβείο.

Όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το τρόπαιο, ο Γάλλος στράικερ συγκινήθηκε βαθιά και ξέσπασε σε δάκρυα, αφιερώνοντας τη Χρυσή Μπάλα στην οικογένειά του, που όπως είπε «στάθηκε δίπλα μου σε κάθε στιγμή της καριέρας μου».

Την ώρα που αφιέρωνε το βραβείο στην οικογένειά του για την ακλόνητη υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ξέσπασε σε κλάματα όταν αναφέρθηκε στη μητέρα του, Φατιαμάτα, η οποία στη συνέχεια προσκλήθηκε στη σκηνή μόλις ολοκλήρωσε την ομιλία του και αγκάλιασε τον γιο της.

«Αυτό που μόλις έζησα είναι εξαιρετικό. Δεν έχω λόγια, ήταν μια απίστευτη χρονιά με την Παρί Σεν Ζερμέν. Μου έχουν συμβεί πολλά πράγματα στην καριέρα μου. Είμαι λίγο αγχωμένος, βλέπετε, δεν είναι εύκολο», ξεκίνησε ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν.

«Η κατάκτηση αυτού του τροπαίου είναι πραγματικά εξαιρετική και είμαι περήφανος για όλα όσα έχω καταφέρει κατά τη διάρκεια της καριέρας μου», δήλωσε ο Γάλλος διεθνής. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Παρί Σεν Ζερμέν που με κυνήγησε το 2023. Όλη η ομάδα, ο σύλλογος, είναι πραγματικά μια απίστευτη οικογένεια. Ο πρόεδρος Νάσερ αλ-Κελαϊφί είναι σαν πατέρας για μένα. Το προσωπικό της Παρί Σεν Ζερμέν είναι εξαιρετικό, και ο Λουίς Ενρίκε επίσης είναι σαν πατέρας για μένα. Ήθελα να ευχαριστήσω εσάς, τους συμπαίκτες μου. Με στηρίξατε στις καλές και στις κακές στιγμές. Αυτό το ατομικό τρόπαιο πραγματικά κατακτήθηκε από την ομάδα».

«Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη μητέρα μου…» είπε πριν σταματήσει και σκουπίσει μερικά δάκρυα. ​​«Ήταν πάντα εκεί για μένα, με στήριξαν σε δύσκολες στιγμές», συνέχισε με τρεμάμενη φωνή. «Επίσης, στον ατζέντη μου, που πάντα πίστευε σε μένα και με παρακινούσε. Είπε ότι μια μέρα θα κέρδιζα τη Χρυσή Μπάλα. Με τον καλύτερό μου φίλο, τα τελευταία τέσσερα ή πέντε χρόνια, έχουμε κάνει τα πάντα, έχουμε βιώσει τα πάντα μαζί. Με έχει ακολουθήσει παντού και μέχρι το τέλος, αυτός και εγώ θα είμαστε μαζί».

Ευτυχώς για τον Ντεμπελέ, κατάφερε να παραλάβει το βραβείο αυτοπροσώπως, παρά το γεγονός ότι πολλοί συμπαίκτες του στην Παρί Σεν Ζερμέν αναγκάστηκαν να χάσουν την τελετή. Αυτό οφειλόταν στους κανόνες του γαλλικού πρωταθλήματος που ορίζουν ότι ο αγώνας της Ligue 1 με τη Μαρσέιγ που είχε αναβληθεί έπρεπε να επαναπρογραμματιστεί για τη Δευτέρα, το ίδιο βράδυ που διεξάγονταν και τα βραβεία. Η Παρί Σεν Ζερμέν έχασε τον αγώνα με 1-0.

protothema.gr