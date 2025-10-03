Μια νίκη και μια ήττα ήταν ο απολογισμός των κυπριακών ομάδων στην πρεμιέρα της league phase του Κόνφερενς Λιγκ.

Η ΑΕΚ Λάρνακας υπέγραψε μια από τις πιο εντυπωσιακές ευρωπαϊκές βραδιές της ιστορίας της, συντρίβοντας την Άλκμααρ με 4-0. Οι Λαρνακείς όχι μόνο έβαλαν πλώρη για πρόκριση από τον όμιλο (φιγουράρουν στη 2η θέση), αλλά εξασφάλισαν και 400.000 ευρώ πριμ, ενώ χάρισαν στην Κύπρο 500 πολύτιμους βαθμούς στη βαθμολογία της ΟΥΕΦΑ.

Η Ομόνοια, από την άλλη, κοίταξε στα μάτια τη Μάιντς, στάθηκε με αξιώσεις απέναντι σε μια ισχυρή αντίπαλο, όμως λύγισε στις λεπτομέρειες και γνώρισε την ήττα με 0-1 στο ΓΣΠ. Παρά το θετικό πρόσωπο που έδειξαν οι «πράσινοι», δεν κατάφεραν να αποκομίσουν βαθμολογικό κέρδος ούτε για τους ίδιους ούτε για τη χώρα μας.

Περισσότερα στο Goal