Η χθεσινή βραδιά στην Αρένα ήταν ιστορική όχι μόνο για την εντυπωσιακή νίκη της ΑΕΚ με 4-0 επί της Άλκμααρ στην πρεμιέρα της league phase του UEFA Europa Conference League, αλλά και για ένα μοναδικό ρεκόρ που γράφτηκε στο βιβλίο της ευρωπαϊκής ιστορίας.

Στο 85ο λεπτό του αγώνα, ο Ιμανόλ Ιδιάκεθε έδωσε την ευκαιρία στον 15χρονο Δαυίδ Γερασίμου να κάνει το ντεμπούτο του με την κιτρινοπράσινη φανέλα. Σε ηλικία 15 ετών και 335 ημερών, ο ταλαντούχος αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί ποτέ σε τελική φάση διοργάνωσης της UEFA! Έτσι, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ, γράφοντας το όνομά του δίπλα στους πιο σπουδαίους νεαρούς που εμφανίστηκαν στις κορυφαίες ευρωπαϊκές σκηνές.

Διαβάστε περισσότερα στο Goal