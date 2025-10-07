Ο Κάρελ Άιτινγκ της Ομόνοιας αντιμετωπίζει οστικό οίδημα, μια κατάσταση που συνήθως προκαλείται από τραυματισμό ή υπερφόρτιση και χαρακτηρίζεται από συσσώρευση υγρού μέσα στο οστό. Ουσιαστικά πρόκειται για έναν «μώλωπα» στο εσωτερικό του οστού, αποτέλεσμα μικροτραυματισμών στις δομές του, χωρίς όμως να υπάρχει κάταγμα.

Το οίδημα προκαλεί πόνο, δυσφορία και περιορισμό κινήσεων, ενώ είναι συχνό σε αθλητές υψηλών απαιτήσεων, όπως οι ποδοσφαιριστές, λόγω των συνεχών φορτίσεων, συγκρούσεων και στροφικών κινήσεων.

