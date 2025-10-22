Ο Πρόδρομος Πετρίδης ετοιμάζεται να τοποθετηθεί δημόσια γύρω από το ζήτημα των Βραζιλιάνων επενδυτών, σε μια εξέλιξη που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, γνωρίζοντας από πρώτο χέρι όσα συνέβησαν τους τελευταίους τέσσερις μήνες, θα παραθέσει αύριο Πέμπτη (23/10) στις 12:00 συνέντευξη Τύπου στο προπονητικό κέντρο «Αρχάγγελος».

Η παρέμβασή του θεωρείται κρίσιμη, καθώς οι φίλοι της ομάδας αναμένουν απαντήσεις για το τι πραγματικά ισχύει γύρω από την υπόθεση, αλλά και ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τους γαλαζοκίτρινους σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο.

