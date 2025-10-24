Ο Λευτέρης Πετρούνιας ήταν πιστός σε ακόμη έναν τελικό μεγάλης διοργάνωσης, τα έδωσε όλα, όμως δεν μπόρεσε να φτάσει στο πολυπόθητο 20ο μετάλλιο.

Ο «Άρχοντας των Κρίκων» συμμετείχε για έβδομη φορά στην πλούσια καριέρα του σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, διεκδικώντας το πέμπτο του μετάλλιο στη διοργάνωση μετά τα τρία χρυσά (2015, 2017, 2018) και το ένα αργυρό (2023).

Ωστόσο, ένα μικρό λάθος στην έξοδο στοίχησε στον 34χρονο Έλληνα, με συνέπεια η βαθμολόγηση από τους κριτές να είναι 14.300, που τον έφεραν στην 5η θέση στη διοργάνωση στην Τζακάρτα της Ινδονησίας.

