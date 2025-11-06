Η 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώθηκε την Τετάρτη με τη διεξαγωγή εννέα αναμετρήσεων, με την Πάφος FC να κάνει άλμα στην 20η θέση μετά την ιστορική νίκη επί της Βιγιαρεάλ (1-0) στο Στάδιο Άλφαμεγα.

Με πέντε βαθμούς η ομάδας του Χουάν Κάρλος Καρσέδο βρίσκεται σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ άουτ για τους 16 της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι πρωταθλητές Κύπρου είναι πάνω από μεγαθήρια και παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως οι Λεβερκούζεν, Νάπολι, Γιουβέντους, Μαρσείγ, Βιγιαρεάλ και Άγιαξ.

