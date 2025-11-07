Ο Φράνσις Ουζόχο με απόκρουση πέναλτι του Κουστόντιο (90’+9) έσωσε την παρτίδα για την Ομόνοια στη Λωζάνη. Οι πράσινοι επιστρέφουν από την Ελβετία με τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1), αποτέλεσμα που αφήνει γλυκόπικρη γεύση, καθώς προηγήθηκαν και είχαν τις προϋποθέσεις για το πρώτο «διπλό» σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Περισσότερα στο Goal