Ο Φράνσις Ουζόχο με απόκρουση πέναλτι του Κουστόντιο (90’+9) έσωσε την παρτίδα για την Ομόνοια στη Λωζάνη. Οι πράσινοι επιστρέφουν από την Ελβετία με τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1), αποτέλεσμα που αφήνει γλυκόπικρη γεύση, καθώς προηγήθηκαν και είχαν τις προϋποθέσεις για το πρώτο «διπλό» σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Bαθμολογία ΟΥΕΦΑ: Ο Ουζόχο έκοψε τη φόρα της Ελβετίας – Tα δεδομένα για 5ο ευρωπαϊκό εισιτήριο
