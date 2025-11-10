Σε επίσημη καταγγελία προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Αρχής Αντι-Ντόπινγκ προχώρησε σήμερα ο ΑΠΟΕΛ, διαμαρτυρόμενος για ανισότιμη μεταχείριση στη διαδικασία ελέγχου ντόπινγκ μετά το ντέρμπι με την Ομόνοια.

Η «γαλαζοκίτρινη» πλευρά ισχυρίζεται πως οι ποδοσφαιριστές της ομάδας δεν έλαβαν άδεια να ακολουθήσουν πρόγραμμα αποθεραπείας, την ώρα που –σύμφωνα με την καταγγελία– οι παίκτες της Ομόνοιας είχαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στα αποδυτήρια και να παρουσιαστούν αργότερα για τον έλεγχο, συνοδευόμενοι από τους λειτουργούς της Αρχής.

