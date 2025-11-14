Μάριον Τζόουνς. Σημάδεψε τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2000 στο Σίδνεϊ, όπου κέρδισε τρία χρυσά και δύο χάλκινα μετάλλια.

Στη συνέχεια τα έχασε όλα, όταν ανακαλύφθηκε η χρήση ντόπινγκ και επειδή είπε ψέματα κατά τη διάρκεια της έρευνας καταδικάστηκε επίσης σε έξι μήνες φυλάκιση.

Τώρα, στην ηλικία των 50 ετών, ζει μια δύσκολη ζωή, καθώς τα τελευταία χρόνια παλεύει με μια σπάνια αυτοάνοση απομυελινωτική ασθένεια που επηρεάζει κυρίως τα οπτικά νεύρα και τον νωτιαίο μυελό.

Η Αμερικανίδα ακούγεται στο βίντεο να παραπονιέται ότι χρειάζεται υποστήριξη ακόμα και όταν κατεβαίνει τις σκάλες, επειδή τα γόνατά της είναι επίσης σε πολύ κακή κατάσταση.

«Με ρωτούν πάντα: “Είσαι η Μάριον Τζόουνς; Ήσουν η πιο γρήγορη γυναίκα στον κόσμο!” Κανείς δεν ρωτάει πώς είναι τα γόνατά μου. Λοιπόν, τα γόνατά μου κρέμονται από μια κλωστή, αλλά ακόμα στέκομαι όρθια» λέει.

Διαγνώστηκε με την ασθένεια πριν από πέντε χρόνια. Στην αρχή, ήταν προσωρινά παράλυτη και ανίκανη να περπατήσει. Αυτή τη στιγμή λαμβάνει εγχύσεις κάθε δεύτερη εβδομάδα.

Η Μάριον Τζόουνς στο επίκεντρο του σκανδάλου ντόπινγκ

Μετά την παραδοχή της στο ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης, ότι είπε ψέματα στους ανακριτές για τη χρήση αναβολικών τη διετία 1999 – 2001, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τους στίβους. Προέβη στην αποκάλυψη ότι χρησιμοποιούσε την απαγορευμένη ουσία τετραϋδρογεστρινόνη (ΤΗG) από τον Σεπτέμβριο του 2000 μέχρι τον Ιούλιο του 2001, αν και υποστήριξε ότι τότε δεν γνώριζε ότι πρόκειται για αναβολκό, αλλά για ένα απλό θρεπτικό συμπλήρωμα (λινόσπορος). Η συγκεκριμένη ουσία παρέμενε μη ανιχνεύσιμη μέχρι το 2003.



Στις 8 Οκτωβρίου του 2007 η Τζόουνς έπειτα από την ομολογία της ότι χρησιμοποιούσε απαγορευμένες ουσίες, παρέδωσε τα πέντε μετάλλια (3 χρυσά, 2 χάλκινα) που κατέκτησε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, χωρίς να περιμένει τις αποφάσεις των διεθνών αθλητικών οργάνων.



Η ενέργειά της αυτή έγινε για να αντιμετωπιστεί με επιείκεια από την αμερικανική Δικαιοσύνη. Επίσης, κατηγορήθηκε και για οικονομικής φύσεως αδικήματα.



Στις 12 Δεκεμβρίου του 2007 η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αφαίρεσε τα 5 ολυμπιακά μετάλλια της Τζόουνς, θέτοντας τέρμα στην καριέρα. Στις 11 Ιανουαρίου του 2008 καταδικάστηκε σε εξάμηνη φυλάκιση επειδή είπε ψέματα για την υπόθεση των αναβολικών ουσιών.

