Εάν ερωτηθούν 100 ποδοσφαιρόφιλοι ποια είναι η κορυφαία ενδεκάδα του κυπριακού πρωταθλήματος, πιθανόν να λάβουμε 100 διαφορετικές απαντήσεις. Τα κριτήρια του καθενός είναι διαφορετικά και το δείγμα είναι ακόμα μικρό για ξεκάθαρα συμπεράσματα.

Ποια, όμως, είναι η πιο ακριβή ενδεκάδα της σεζόν; Η ιστοσελίδα transfermarkt.com καταγράφει την ενδεκάδα των ποδοσφαιριστών με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία. Προσέξτε, δεν επιλέγονται οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές, ούτε οι πιο ακριβοπληρωμένοι αλλά αυτοί που σύμφωνα με τα δεδομένα της ιστοσελίδας κοστολογούνται με τα περισσότερα χρήματα.

