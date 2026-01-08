Η τεχνολογία περνά οριστικά στο προσκήνιο της διαιτησίας, καθώς η FIFA ανακοίνωσε ότι θα αξιοποιήσει σε πλήρη κλίμακα την τεχνητή νοημοσύνη στο σύστημα ημιαυτόματου οφσάιντ στο Μουντιάλ του 2026. Η διοργάνωση, που θα φιλοξενηθεί ως FIFA World Cup 2026 σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό και θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά 48 εθνικές ομάδες και 104 αγώνες, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο τεχνολογικό τεστ στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
Μουντιάλ 2026: Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ
