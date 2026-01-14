Σε αγωνιστικό τέλμα παραμένουν οι Milwaukee Bucks, που γνώρισαν ακόμη μία βαριά ήττα, αυτή τη φορά από τους Minnesota Timberwolves, με το τελικό 139-106 να αποτυπώνει πλήρως την εικόνα τους στο παρκέ.

Η ήττα είχε φανεί από το ημίχρονο με τα «ελάφια» να χάνουν με 76-45, κάτι που εξόργισε τους φιλάθλους που ξέσπασαν σε αποδοκιμασίες.

Η γιούχα, όμως, δεν άρεσε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος μετά από καλάθι και (σκληρό) φάουλ στις αρχές του τρίτου δωδεκάλεπτου, αποδοκίμασε με τη σειρά του τους φιλάθλους για την αντίδρασή τους.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έδωσε συνέχεια και στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα δηλώνοντας στους δημοσιογράφους.

«Πρώτη φορά μου συμβαίνει αυτό. Όταν αποδοκιμάζουν, αποδοκιμάζω κι εγώ. Το κάνω όλη τη σεζόν αυτό. Ο κόσμος θα εκφράζεται όπως θέλει, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πει σε κάποιον τι να κάνει και τι όχι. Όπως επίσης κανείς δεν μπορεί να πει σε μένα πώς θ’ αντιδρώ στο παρκέ. Είμαι εδώ 13 χρόνια και είμαι πρώτος στα πάντα. Παίζω για τους συμπαίκτες μου, τον εαυτό μου και την οικογένεια μου. Όταν ο κόσμος δεν πιστεύει σε μένα, δεν τείνω να είμαι μαζί τους, δεν είναι δίκαιο».

